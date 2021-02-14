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В московском парке «Яуза» вместо стихийной свалки появится экоцентр

Семён Гудошников
Сегодня в 15:18

В московском парке «Яуза» в районе отрадное на месте стихийной свалки построят экологический центр. Об этом сообщает районная газета СВАО.Today.

Благоустроить планируют территорию от Медведковской железнодорожной ветки до проезда Дежнева. Сейчас там идут подготовительные работы — рабочие сняли временные дорожки у местного храма, начали убирать сухостой и бурелом.

© yauza_community/Instagram
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© yauza_community/Instagram
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«Это будет уникальное для нашего округа и всей Москвы место. В центре можно будет изучать экологию России, Москвы и нашего округа, познакомиться с разнообразием природного мира Чермянки и Яузы. Формат — от лекций до самостоятельного изучения по представленным материалам», — сказал директор парка «Яуза» Александр Сапронов.

Экоцентр разместится по адресу Юрловский проезд, 14к1. На протяжении многих лет здесь была автобаза «Турист», а после ее вывода большую часть территории застроили жилыми домами. Участок, где находился строительный городок, позже огородили забором и стали использовать как свалку для коммунальных нужд. Сперва «Жилищник» хранил на территории свою технику, затем начал сваливать туда снег. Летом недобросовестные строители сбрасывали на участок свой мусор, который приходилось вывозить за счет бюджетных средств района.

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