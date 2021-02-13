В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Есть пострадавшие

Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане к северо-востоку от префектур Фукусима и Мияги, очаг залегал на глубине 60 километров. Первые толчки жители ощутили в 23.08 по местному времени (17.08 по мск).

В Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1, пишет ТАСС со ссылкой на Национальное метеорологическое управление страны. Пострадали минимум четыре человека.

По данным ведомства, существует вероятность возникновения цунами, однако опасности разрушений в его результате не ожидается. Между тем по общественному телевидению страны местных жителей просят не приближаться к береговой линии.

На данный момент подземные толчки прекратились, но метеорологи предупреждают о возможности афтершоков.

На японской АЭС «Фукусима-1» после землетрясения не было зафиксировано нештатных ситуаций, сообщила компания-оператор станции Tokyo Electric Power. В то же время толчки вызвали отключение электроэнергии в 830 тыс. домохозяйств в 10 префектурах. Кроме того, было приостановлено движение скоростных поездов на нескольких направлениях.

Землетрясение магнитудой 4,7 также в субботу было зафиксировано в Армении. Его очаг залегал на глубине 10 километров, а эпицентр находился в 12 километрах от Еревана.

Подземные толчки произошли где‑то в 12.39 по местному времени (11.39 по мск) и ощущались на протяжении нескольких секунд.