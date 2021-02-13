перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Рекордный снегопад в Москве, мощное землетрясение в Японии и другие новости дня 20:38 Дайджест
В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Есть пострадавшие 19:15
Сид из The Internet и Odd Future выпустила балладу «против Дня святого Валентина» 18:50
Умер глава Москонцерта Александр Беленький 18:17
О выступлении The Weeknd на Супербоуле покажут документальный фильм 18:00
Kathleen T. Rhem/Wikimedia Commons Белый дом заявил о намерении закрыть тюрьму в Гуантанамо
Белый дом заявил о намерении закрыть тюрьму в Гуантанамо 17:55
В Telegram появилась база данных предполагаемых сторонников Навального. Раскрыты их имена и контакты 17:34
Иван Золото предсавил клип на песню «Pleasure Prison» 16:29
Mars и Nestle обвинили в использовании детского труда на плантациях, где выращивают какао-бобы 16:10
СМИ: Facebook работает над созданием собственных смарт-часов 15:52
Empire Magazine/Twitter Empire объединил Элайджу Вуда и Дэниэла Рэдклиффа на 20-летие «Гарри Поттера» и «Властелина колец»
Empire объединил Элайджу Вуда и Дэниэла Рэдклиффа на 20-летие «Гарри Поттера» и «Властелина колец» 15:48
В московских аэропортах задержали более 80 рейсов из‑за снегопада 15:07
Собака основателя Baza пострадала на рейсе «Аэрофлота». Прокуратура начала проверку 14:46
В США собака получила в наследство от своего хозяина 5 млн долларов 13:45
Сеть кинотеатров в Корее начала сдавать залы в аренду геймерам, чтобы справиться с убытками 13:26
Rita Ora/YouTube Рита Ора приехала в Албанию и сняла клип в народном костюме
Рита Ора приехала в Албанию и сняла клип в народном костюме 12:55
Высота сугробов в Москве может побить 65-летний рекорд 12:54
В России запустили сайт о шизофрении для врачей и пациентов 12:30
Розыгрыши в церкви в тизере комедии «Непослушник» 11:50
Джина Карано заявила, что почувствовала себя свободнее после увольнения из «Мандалорца» 11:09
Отключить рекламу

В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Есть пострадавшие

Валерия Корниенко
Сегодня в 19:15

В Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1, пишет ТАСС со ссылкой на Национальное метеорологическое управление страны. Пострадали минимум четыре человека.

Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане к северо-востоку от префектур Фукусима и Мияги, очаг залегал на глубине 60 километров. Первые толчки жители ощутили в 23.08 по местному времени (17.08 по мск).

По данным ведомства, существует вероятность возникновения цунами, однако опасности разрушений в его результате не ожидается. Между тем по общественному телевидению страны местных жителей просят не приближаться к береговой линии.

На данный момент подземные толчки прекратились, но метеорологи предупреждают о возможности афтершоков.

На японской АЭС «Фукусима-1» после землетрясения не было зафиксировано нештатных ситуаций, сообщила компания-оператор станции Tokyo Electric Power. В то же время толчки вызвали отключение электроэнергии в 830 тыс. домохозяйств в 10 префектурах. Кроме того, было приостановлено движение скоростных поездов на нескольких направлениях.

Землетрясение магнитудой 4,7 также в субботу было зафиксировано в Армении. Его очаг залегал на глубине 10 километров, а эпицентр находился в 12 километрах от Еревана.

Подземные толчки произошли где‑то в 12.39 по местному времени (11.39 по мск) и ощущались на протяжении нескольких секунд.

Как сообщает «Sputnik Армения», после землетрясения многие жители высотных зданий в Ереване вышли на улицы. Из‑за резкого роста звонков возникли сбои мобильной связи.

По предварительным данным, разрушений нет. Повреждены стены нескольких зданий, три человека пострадали из‑за возникшей паники.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Душа
Новый мультфильм студии Pixar, рассуждающий о смерти и скоротечности жизни, которую не стоит растрачивать впустую
электроника
Ishome
Главная российская звезда модульных синтов
рок
«Би-2»
Лидеры российской рок-сцены с эффектными шоу
трагикомедия
Родные
Сергей Бурунов отправляется на Грушинский фестиваль
драматический
24 +
Доподлинные интимные истории из первых уст
ромком
Love
Российская комедия о превратностях любви
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить