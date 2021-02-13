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В России запустили сайт о шизофрении для врачей и пациентов

Константин Зорниченко
Сегодня в 12:30

Фармацевтическая компания «Гедеон Рихтер» открыла сайт о шизофрении, который предназначен для пациентов, их близких и для специалистов здравоохранения. Об этом сообщает издание «Такие дела».

На портале содержится информация о психическом расстройстве, его симптомах, диагностике и лечении. Кроме того, любой желающий может ознакомиться с особенностями жизни пациентов с этим заболеванием и их окружении.

«Когда речь идет о серьезных заболеваниях <.> они окружены разными мифами, псевдофактами, откровенно сенсационными заявлениями, которые порой мешают получить адекватную информацию и своевременно начать лечение теми способами, которые доказаны многочисленными исследованиями», — рассказала руководитель PR-отдела компании Анна Похитонова.

Авторы проекта считают, что ресурс поможет «снизить уровень стигматизации пациентов с шизофрений в обществе и их социальную изолированность».

В 2019 году результаты опроса ВЦИОМ показали, что более трети россиян (38%), которые знают о шизофрении, считают, что людям с этим заболеванием нужно находиться подальше от остальных. Среди людей, у которых есть знакомые или родственники с болезнью, такой позиции придерживаются 31%.

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