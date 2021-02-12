Haru выступит с концертом в День всех влюбленных

Российский K-pop-певец Haru (настоящее имя Юрий Пак) даст концерт в Москве ко Дню святого Валентина. Об этом «Афише Daily» сообщили представители мероприятия.

Haru — автор и исполнитель собственных песен, а также ведущий K-pop-чарта на MTV Russia. Его музыка — оригинальный и душевный микс из R&B, соула и хип-хопа.

На счету музыканта два альбома — оба вышли в 2019 году. Некоторые из его треков попали в ротации ведущих молодежных радиостанций, а клипы «ВКИНО», «Не руинь тишину», «Отгоните рассвет» в первые дни преодолели отметки в миллион просмотров на ютьюбе.

Концерт Haru пройдет 14 февраля на сцене клуба Pravda. Билеты на мероприятие можно купить здесь.