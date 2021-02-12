19 и 20 февраля актеры Мастерской Виктора Рыжакова представят сторителлинг «Короче». Премьера пройдет в «Боярских палатах» Союза театральных деятелей, рассказали «Афише Daily» представители труппы.

«Короче» — это продолжение серии спектаклей, созданной основателями театра Le Cirque de Charles la Tannes. Во время них актеры пересказывают и объясняют известные книги в формате авторской рецензии, сохраняя оригинальную идею произведения, но со множеством спойлеров и допущений.

Авторы не ограничивали себя темой или периодом и взяли самый широкий круг источников. Это книги, которые любят и читают сами актеры: произведения Стивена Кинга, Ивана Гончарова, Владимира Набокова, Иоганна Гете, Уилльяма Шекспира и других.

«„Короче“ — это театр на расстоянии вытянутой руки, театр, где в центре всего артист, а дополнительные средства — сценография, музыка и привычные театральные атрибуты — используются минимально. Проект объединяет два поколения выпускников мастерской: „Июльансамбль“ и курс, который закончил Школу-студию в 2020 году», — рассказали в мастерской.

Начало спектаклей в 20.00, купить билеты можно здесь.

Кураторами «Короче» выступают Алексей Розин и Илья Барабанов. Среди их других проектов — цикл «Истории об истории» Мастерской Брусникина, моноспектакль Марины Васильевой «Кто убил Анну» и проект для «Okko Театра» «Преступление и наказание».