перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Крушение «Титаника» в новом клипе Дуа Липы «We’re Good» 15:24
В России впервые дошло до суда дело о нападении бродячих собак
В России впервые дошло до суда дело о нападении бродячих собак 15:03
Anacondaz выпустила новый альбом. В нем есть фиты с «Заточкой» и «Кис-кис» 14:54
Актеры Мастерской Виктора Рыжакова представят сторителлинг «Короче» 14:34
Artemiev выпустили четвертый студийный альбом под названием «+ (плюс)» 13:55
«Яндекс» сообщил об утечке данных около 5000 почтовых ящиков. Их владельцам нужно сменить пароль 13:37
МИД России/Flickr Глава МИДа Сергей Лавров заявил о готовности России разорвать отношения с Евросоюзом
Глава МИДа Сергей Лавров заявил о готовности России разорвать отношения с Евросоюзом 13:13
В Японии появился министр одиночества 13:08
Рэпер Jpegmafia выпустил второй EP. Спустя два месяца после первого 12:29
В России за сутки выявили 15 089 случаев коронавируса 11:52
Instagram начнет удалять аккаунты хейтеров, которые пишут в личные сообщения 11:33
Олег Степанов. Команда штаба/Twitter На штаб Навального в Москве пожаловались, что там якобы печатают порнографию. Полиция провела обыск
На штаб Навального в Москве пожаловались, что там якобы печатают порнографию. Полиция провела обыск 11:24
Французская киностудия Pathé переснимет «Трех мушкетеров». В ролях Венсан Кассель и Ева Грин 11:04
Глава оргкомитета Олимпиады в Токио ушел в отставку после обвинений в сексизме 10:40
Slowthai выпустил новый альбом «Tyron» 10:10
United Airlines закупит летающие такси для перевозки пассажиров из города в аэропорт 9:42
В аэропортах Москвы появится биометрический контроль 9:03
Chick Corea/Facebook Умер легендарный джазовый музыкант Чик Кориа
Умер легендарный джазовый музыкант Чик Кориа 4:33
Клэр Дейнс заменит Киру Найтли в экранизации «Змея в Эссексе» 3:44
Британский ученый подсчитал, что все частицы вируса COVID-19 могли бы поместиться в банку газировки 2:49
Отключить рекламу

Актеры Мастерской Виктора Рыжакова представят сторителлинг «Короче»

Семён Гудошников
Сегодня в 14:34

19 и 20 февраля актеры Мастерской Виктора Рыжакова представят сторителлинг «Короче». Премьера пройдет в «Боярских палатах» Союза театральных деятелей, рассказали «Афише Daily» представители труппы.

«Короче» — это продолжение серии спектаклей, созданной основателями театра Le Cirque de Charles la Tannes. Во время них актеры пересказывают и объясняют известные книги в формате авторской рецензии, сохраняя оригинальную идею произведения, но со множеством спойлеров и допущений.

Авторы не ограничивали себя темой или периодом и взяли самый широкий круг источников. Это книги, которые любят и читают сами актеры: произведения Стивена Кинга, Ивана Гончарова, Владимира Набокова, Иоганна Гете, Уилльяма Шекспира и других.

«„Короче“ — это театр на расстоянии вытянутой руки, театр, где в центре всего артист, а дополнительные средства — сценография, музыка и привычные театральные атрибуты — используются минимально. Проект объединяет два поколения выпускников мастерской: „Июльансамбль“ и курс, который закончил Школу-студию в 2020 году», — рассказали в мастерской.

Начало спектаклей в 20.00, купить билеты можно здесь.

Кураторами «Короче» выступают Алексей Розин и Илья Барабанов. Среди их других проектов — цикл «Истории об истории» Мастерской Брусникина, моноспектакль Марины Васильевой «Кто убил Анну» и проект для «Okko Театра» «Преступление и наказание».

События недели на afisha.ru
мультфильм
Душа
Новый мультфильм студии Pixar, рассуждающий о смерти и скоротечности жизни, которую не стоит растрачивать впустую
электроника
Ishome
Главная российская звезда модульных синтов
рок
«Би-2»
Лидеры российской рок-сцены с эффектными шоу
трагикомедия
Родные
Сергей Бурунов отправляется на Грушинский фестиваль
драматический
24 +
Доподлинные интимные истории из первых уст
ромком
Love
Российская комедия о превратностях любви

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Люди
Виктор Рыжаков
Стивен Кинг
Иван Гончаров
Владимир Набоков
Алексей Розин
Илья Барабанов
Марина Васильева
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить