В России пройдет онлайн-фестиваль феминистского письма. Будут лекции, воркшопы и коллективные чтения

В России с 1 по 7 марта пройдет первый онлайн-фестиваль, посвященный женскому опыту в литературе. Принять в нем участие сможет бесплатно любой желающий, пишет The Village со ссылкой на организаторов.

В программе фестиваля — лекции, воркшопы, дискуссии и коллективные поэтические чтения. Также намечена презентация книги «Антология феминистской поэзии», которую проведут поэтесса Галина Рымбу и писательница Оксана Васякина.

Среди участников недельного ивента — художница Дарья Серенко, которая расскажет о феминистской поэзии как активизме, писательница Ольга Брейнингер, которая прочитает лекцию о генеалогии русскоязычного женского письма, и многие другие. Полную программу и состав участников можно посмотреть здесь.