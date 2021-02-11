Читинскому блогеру дали условный срок за выражение «возьмемся за вилы» во время стрима на ютьюбе

Железнодорожный районный суд Читы приговорил блогера Леху Кочегара (настоящее имя Алексей Закружный) к двум годам и трем месяцам условно за стрим на ютьюбе. Об этом сообщил глава международной группы «Агора» Павел Чиков.

Закружного признали виновным в призывах к массовым беспорядкам и к экстремистской деятельности (часть 3 статьи 212; часть 2 статьи 280 УК), которые он озвучил во время прямого эфира весной 2020 года. В ходе трансляции блогер возмутился тем, что перед Родительской субботой 28 апреля из‑за пандемии перекрыли проходы на кладбища.

По мнению следствия, запись «сопряжена с угрозой применения насилия в отношении представителей власти». Суд установил, что произнесенные в записи выражения «возьмемся за вилы», «сделаем революцию», «снесем кордоны» носят преступный характер, уточняет ZabNews.

Кроме того, Закружному в течение двух лет и трех месяцев запретили заниматься публичной деятельностью и изъяли у него технику. Его приговорили условно с испытательным сроком на три года; адвокат блогера намерена обжаловать решение.

Читинец Алексей Закружный, который раньше был кочегаром, стал ютьюб-блогером в 2015 году. Его не раз привлекали к ответственности по административным статьям. В 2019-м его оштрафовали за видео с оскорблениями Владимира Путина, а в прошлом году — арестовали за участие в акции в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.