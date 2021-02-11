Актрисы из сериала «Баффи» обвинили режиссера Джосса Уидона в жестокости на съемках

Актриса Харизма Карпентер, известная по сериалу «Баффи — истребительница вампиров», обвинила режиссера Джосса Уидона в жестокости и «злоупотреблением властью» на съемках. Об этом артистка заявила в твиттере.

Карпентер рассказала, что Уидон вел себя грубо и некорректно, обзывал ее толстой, когда она была беременна, угрожал уволить ее, издевался над ее религиозными убеждениями и осуждал ее за нежелание сделать аборт. Кроме того, режиссер уволил Карпентер сразу после родов.

«Я оправдывала его поведение и подавляла свою собственную боль. Я даже заявляла публично на конвенциях, что поработала бы с ним снова. Но недавно, после многолетней терапии и пробуждающего звонка движения Time’s Up, я поняла сложность этих деморализующих рассуждений», — написала актриса.

Актрису поддержали ее коллеги по «Баффи — истребительнице вампиров» Эмбер Бенсон, Сара Мишель Геллар, Мишель Трахтенберг и Клэр Крамер. Бенсон подтвердила, что съемочная площадка шоу была «токсичной средой, берущей начало наверху», а Трахтенберг назвала поведение Уидона по отношению к себе в подростковом возрасте неприемлемым.

«Хотя я горжусь тем, что мое имя ассоциируется с Баффи Саммерс, я не хочу навсегда ассоциироваться с именем Джосса Уидона», — добавила Геллар.