перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Актрисы из сериала «Баффи» обвинили режиссера Джосса Уидона в жестокости на съемках 1:39
NYT: Facebook создаст аналог аудиочатов из Clubhouse 0:15
Спортсменам на Олимпиаде в Токио выдадут 150 тысяч презервативов Вчера в 23:37
ARRI Media GmbH/Vimeo Беженцы из СССР и немецкие вампиры в трейлере комедии «Кровососы»
Беженцы из СССР и немецкие вампиры в трейлере комедии «Кровососы» Вчера в 23:25
Музыканта Брюса Спрингстина арестовали за вождение в нетрезвом виде Вчера в 22:45
Ребекка Блэк выпустила ремикс на свою песню «Friday». Оригинальный клип вышел 10 лет назад Вчера в 22:38
В Дании построят первый в мире энергетический остров. На нем установят ветровые турбины Вчера в 22:18
HBO Max выпустит анимационный сериал о подруге Скуби-Ду «Велма» Вчера в 21:27
zillow.com В США впервые продают дом, напечатанный на 3D-принтере
В США впервые продают дом, напечатанный на 3D-принтере Вчера в 21:27
В США полиция забрала в участок тигра-нарушителя. Он отдыхал на проезжей части Вчера в 21:20
HBO анонсировал документальный фильм о Тине Тернер Вчера в 21:01
Объявлены номинанты на премию «Сезар» Вчера в 20:59
Tinh Nguyen/Unsplash Англичанка вылечила золотую рыбку, которая сломала челюсть, пытаясь съесть соседа по аквариуму
Англичанка вылечила золотую рыбку, которая сломала челюсть, пытаясь съесть соседа по аквариуму Вчера в 20:51
Rage Against the Machine, Jay-Z и Кейт Буш оказались среди номинантов в Зал славы рок-н-ролла Вчера в 20:50
Центр Помпиду создал аудиосопровождение к картинам Василия Кандинского Вчера в 20:47
SpaceX открывает публичный доступ к спутниковому интернету Starlink Вчера в 20:42
Славу КПСС арестовали на 7 суток, Монеточка перепела «Белые розы» и другие новости дня Вчера в 20:41 Дайджест
tolstoymuseum_msk/Instagram Россияне считают Толстого и Достоевского великими поэтами
Россияне считают Толстого и Достоевского великими поэтами Вчера в 19:53
Вокруг Шарм-эль-Шейха построили бетонную стену с колючей проволокой Вчера в 19:46
В Москве появятся автобусы, которые можно заказать как такси Вчера в 19:32
Отключить рекламу

Актрисы из сериала «Баффи» обвинили режиссера Джосса Уидона в жестокости на съемках

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:39

Актриса Харизма Карпентер, известная по сериалу «Баффи — истребительница вампиров», обвинила режиссера Джосса Уидона в жестокости и «злоупотреблением властью» на съемках. Об этом артистка заявила в твиттере.

Карпентер рассказала, что Уидон вел себя грубо и некорректно, обзывал ее толстой, когда она была беременна, угрожал уволить ее, издевался над ее религиозными убеждениями и осуждал ее за нежелание сделать аборт. Кроме того, режиссер уволил Карпентер сразу после родов.

«Я оправдывала его поведение и подавляла свою собственную боль. Я даже заявляла публично на конвенциях, что поработала бы с ним снова. Но недавно, после многолетней терапии и пробуждающего звонка движения Time’s Up, я поняла сложность этих деморализующих рассуждений», — написала актриса.

Актрису поддержали ее коллеги по «Баффи — истребительнице вампиров» Эмбер Бенсон, Сара Мишель Геллар, Мишель Трахтенберг и Клэр Крамер. Бенсон подтвердила, что съемочная площадка шоу была «токсичной средой, берущей начало наверху», а Трахтенберг назвала поведение Уидона по отношению к себе в подростковом возрасте неприемлемым.

«Хотя я горжусь тем, что мое имя ассоциируется с Баффи Саммерс, я не хочу навсегда ассоциироваться с именем Джосса Уидона», — добавила Геллар.

События недели на afisha.ru
боевик
Охотник на монстров
Милла Йовович снова сражается с тварями из иного измерения
электроника
Ishome
Главная российская звезда модульных синтов
рок
«Би-2»
Лидеры российской рок-сцены с эффектными шоу
драматический
24 +
Доподлинные интимные истории из первых уст
дизайн
ВХУТЕМАС-100. Школа авангарда
Масштабная выставка к 100-летию главного творческого института страны
юмор
«Stand Up марафон»
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить