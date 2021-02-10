В трейлере нового мультфильма Хржановского «нос» Гоголя катается на лимузине под оперу Шостаковича

Студия All Media опубликовала трейлер анимационной драмы Андрея Хржановского «Нос, или Заговор „не таких“». Сюжет картины построен на повести «Нос» Николая Гоголя и сопровождается одноименной оперой Дмитрия Шостаковича. В ролике, как и в повести Гоголя, нос становится человеком и полноценным героем сюжета. Он катается на лимузине, участвует в светских раутах, ходит в театр, и все это — под музыку Шостаковича.

Фильм состоит из трех снов. Первый посвящен майору Ковалеву из повести Гоголя и его пропавшему носу, который превратился в статского советника. Второй станет иллюстрацией к рассказу Михаила Булгакова, в котором Иосиф Сталин приезжает в оперу послушать «Нос» Шостаковича. Последний сон станет перефразированной экранизацией произведения Шостаковича «Антиформалистический раек». В нем автор высмеивает вмешательство советской власти в авангардное искусство. «Гоголь — не просто центральная фигура в русской литературе, но он также и основоположник всех ее дальнейших направлений — от критического реализма до сюрреализма. А кроме того, он же гениальный мастер монтажа! И мастер коллажа, если хотите», — рассказывает режиссер.

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Композиционно «сны» Хржановского объединяет образ летящего самолета. Он появляется в некоторых сценах и переносит зрителя от одной истории к другой. На борту сидят люди, олицетворяющие современную русскую культуру. Среди них — Дмитрий Крымов, Виктор Голышев, Резо Габриадзе, Анатолий Васильев, Юрий Рост и другие. Все они смотрят «Нос, или Заговор „не таких“» на экранах в спинках сидений. «Темный салон самолета, где горят ночью сотни экранов с разными сюжетами, — это красивое зрелище. Я понимал, что исполнить весь фильм в одной технике едва ли возможно. И я подумал, что самолет с многочисленными экранами — идеальная возможность для совмещения различных стилей и техник мультипликации», — заявил Хржановский. По словам создателей фильма, он будет посвящен «пионерам, новаторам в науке и искусстве». В том числе людям, которые «опережали свое время» и бесстрашно шли против течения ценой благополучия или даже жизни. Премьера фильма в кинотеатрах состоится 11 марта.