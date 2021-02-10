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В трейлере нового мультфильма Хржановского «нос» Гоголя катается на лимузине под оперу Шостаковича

Виктория Шанина
Сегодня в 15:46

Студия All Media опубликовала трейлер анимационной драмы Андрея Хржановского «Нос, или Заговор „не таких“». Сюжет картины построен на повести «Нос» Николая Гоголя и сопровождается одноименной оперой Дмитрия Шостаковича.

В ролике, как и в повести Гоголя, нос становится человеком и полноценным героем сюжета. Он катается на лимузине, участвует в светских раутах, ходит в театр, и все это — под музыку Шостаковича.

Фильм состоит из трех снов. Первый посвящен майору Ковалеву из повести Гоголя и его пропавшему носу, который превратился в статского советника. Второй станет иллюстрацией к рассказу Михаила Булгакова, в котором Иосиф Сталин приезжает в оперу послушать «Нос» Шостаковича. Последний сон станет перефразированной экранизацией произведения Шостаковича «Антиформалистический раек». В нем автор высмеивает вмешательство советской власти в авангардное искусство.

«Гоголь — не просто центральная фигура в русской литературе, но он также и основоположник всех ее дальнейших направлений — от критического реализма до сюрреализма. А кроме того, он же гениальный мастер монтажа! И мастер коллажа, если хотите», — рассказывает режиссер.

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Композиционно «сны» Хржановского объединяет образ летящего самолета. Он появляется в некоторых сценах и переносит зрителя от одной истории к другой. На борту сидят люди, олицетворяющие современную русскую культуру. Среди них — Дмитрий Крымов, Виктор Голышев, Резо Габриадзе, Анатолий Васильев, Юрий Рост и другие. Все они смотрят «Нос, или Заговор „не таких“» на экранах в спинках сидений.

«Темный салон самолета, где горят ночью сотни экранов с разными сюжетами, — это красивое зрелище. Я понимал, что исполнить весь фильм в одной технике едва ли возможно. И я подумал, что самолет с многочисленными экранами — идеальная возможность для совмещения различных стилей и техник мультипликации», — заявил Хржановский.

По словам создателей фильма, он будет посвящен «пионерам, новаторам в науке и искусстве». В том числе людям, которые «опережали свое время» и бесстрашно шли против течения ценой благополучия или даже жизни.

Премьера фильма в кинотеатрах состоится 11 марта.

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