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Такеши Китано снимет фильм «Шея» с Кеном Ватанабэ

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:50

Японский режиссер Такеши Китано поставит исторический фильм «Шея» («Kubi») с Кеном Ватанабэ в главной роли. Об этом сообщил Variety.

Лента, по информации японских СМИ, основана на одноименном романе, который написал сам режиссер в 2019 году. Он посвящен смерти знаменитого военачальника Оды Нобунаги в Киото в 1582 году.

Героями фильма станут, помимо самого генерала Нобунага, самурай Тоетоми Хидэеси и его остроумный слуга Сорори Синдзаэмон. По сюжету, Синдзаэмон захватит подчиненного Нобунаге Араки Мурасигэ, которого обвинят в нелояльности господину.

Вдохновением для картины послужил классический фильм Акиры Куросавы «Семь самураев». Съемки «Шеи» начнутся в мае. С большой вероятностью лента станет последней работой Китано, который покинул свою кинокомпанию еще в 2018 году, чтоб «увеличить свое личное время».

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