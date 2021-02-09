Госдума запретила высаживать детей из общественного транспорта за безбилетный проезд

Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект, который запрещает высаживать из общественного транспорта детей без проездного или денег на билет. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения внесут в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. Действующая редакция устава формально допускает высадку лиц младше 16 лет без билета и сопровождающих.

«Были случаи, когда детей, у которых не было денег оплатить проезд, выгоняли из автобуса на мороз, они были вынуждены несколько километров идти пешком. Недопустимо ребенка, который едет один, без взрослых, высаживать из общественного транспорта», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Поправки также изменят порядок контроля и подтверждения оплаты проезда в общественном транспорте. Сейчас он регулируется исключительно федеральными правилами без учета местной специфики. Документ позволит регионам самостоятельно вводить порядок контроля оплаты проезда.