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Госдума запретила высаживать детей из общественного транспорта за безбилетный проезд

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:42

Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект, который запрещает высаживать из общественного транспорта детей без проездного или денег на билет. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения внесут в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. Действующая редакция устава формально допускает высадку лиц младше 16 лет без билета и сопровождающих.

«Были случаи, когда детей, у которых не было денег оплатить проезд, выгоняли из автобуса на мороз, они были вынуждены несколько километров идти пешком. Недопустимо ребенка, который едет один, без взрослых, высаживать из общественного транспорта», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Поправки также изменят порядок контроля и подтверждения оплаты проезда в общественном транспорте. Сейчас он регулируется исключительно федеральными правилами без учета местной специфики. Документ позволит регионам самостоятельно вводить порядок контроля оплаты проезда.

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