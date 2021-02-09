«Калашников» разработал «оружие для хипстеров» и объяснил его задачу

Концерн «Калашников» разработал первое в России смарт-ружье МР-155 Ultima, которое синхронизируется с мобильным устройством и способно обучать владельца. Об этом в интервью РБК рассказал глава ГК «Калашников» Дмитрий Тарасов.

По его словам, основная задача разработки — привлечь новую аудиторию, «которая родилась с гаджетами и себя не мыслит без них». «Классическая охота сегодня становится все более редкой, даже диковинной. Поэтому хочется вовлечь <…> хипстеров, поколение Z», — отметил Тарасов.

Гладкоствольное смарт-ружье разработано на основе классического самозарядного ружья MP-155. Оно имеет модульную конструкцию, позволяющую модифицировать его под нужды клиента. У оружия также есть процессор, куда можно поставить счетчик выстрелов, компас и видеозапись. Ориентировочная цена ружья — 100 тыс. рублей.

«Калашников» планирует и дальше развивать эту линейку, причем оружие будет не только огнестрельным. «Очень хочется, чтобы люди владели, во-первых, оружием ответственно и при этом получали кайф от этого», — объяснил Тарасов.

Впервые смарт-ружье MP-155 было представлено на форуме «Армия-2020» в августе прошлого года.