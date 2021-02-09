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Умер сценарист Жан-Клод Каррьер. Он был соавтором Луиса Бунюэля и Милоша Формана

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:32

Выдающийся французский сценарист и лауреат «Оскара» за короткометражный фильм «Счастливая годовщина» Жан-Клод Каррьер скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщил Variety.

Кинематографист умер у себя дома в Париже. Каррьер известен как автор более чем 140 картин, среди которых — «Вива, Мария!», «Бассейн», «Жестяной барабан», «Невыносимая легкость бытия», «Вспоминая моих печальных шлюх», «Ван Гог. На пороге вечности».

В фильмографии Каррьера много лент, срежиссированных Луисом Бунюэлем и Милошем Форманом. Сценарист работал с одним классиком кино в 1960-1970-х годах и с другим — с начала 1970-х и вплоть до 2000-х.

«Мы всегда были одни в каком‑нибудь отдаленном месте, часто в Мексике или Испании, говорили по-французски и по-испански, без друзей, без женщин, без жен. Абсолютно никого вокруг. Только мы вдвоем. Ели вместе, работали вместе, пили вместе, чтобы стать абсолютно одержимыми сценарием, над которым мы работали. Я подсчитал, что мы ели вместе, только вдвоем, более 2000 раз. Это гораздо больше, чем могут сказать многие пары», — вспоминал Каррьер свое сотрудничество с Бунюэлем.

По сценариям Каррьера сняты «Дневники горничной», «Дневная красавица», «Млечный путь», «Скромное обаяние буржуазии», «Призрак свободы» и «Этот смутный объект желания» Бунюэля, а также «Отрыв», «Вальмон» и «Призраки Гойи» Формана.

В 2014 году Каррьер получил почетный «Оскар» за достижения всей жизни. После этого он написал сценарии еще к многим фильмам, в том числе к «Большому всплеску» Луки Гуаданьино и «Честному человеку» Луи Гарреля. Последней картиной Каррьера стала драма Филиппа Гарреля «Соль слез», вышедшая в прошлом году.

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