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The Guardian: Елизавета II оказывала давление на министров, чтобы скрыть свое личное состояние

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:19

Королева Великобритании Елизавета II лоббировала принятие закона, который позволил скрыть информацию о ее личном состоянии. Об этом сообщил The Guardian.

По сведениям издания, адвокат монарха Мэттью Фаррер оказывал давление на министров в начале 1970-х годах, когда главой правительства Великобритании был Эдвард Хит. Благодаря этому в законодательство страны внесли правки, согласно которым королева получила возможность не рассказывать о своем богатстве.

Новые правила освободили компании, используемые главами государств, от необходимости вести прозрачную деятельность. Елизавете II удалось повлиять на парламент из‑за существующей в Великобритании процедуры предупреждения монархов о внесении к рассмотрению законопроектов, которые могут затронуть их интересы.

Об этом свидетельствуют документы из Национального архива страны, обнаруженные The Guardian. По словам специалиста по конституционному праву из Оксфордского университета Томаса Адамса, они показывают «такое влияние на законодательство, о котором лоббисты могли бы только мечтать».

В частности, в архиве были найдены переписки, которые подтверждают, что королевская семья считала раскрытие информации о своем состоянии «неловким» и ставящим их «в затруднительное положение». Об этом Фаррер сообщил на встрече с представителями Департамента торговли и промышленности в 1973 году.

После этого ведомство под руководством министра Джеффри Хоу разработало правки к законопроекту, которые освобождают некоторые компании от обязанности раскрывать имена своих акционеров. Юрисконсульты королевы, как отмечал сам Хоу, сочли это предложение «вполне разумным решением проблемы».

Издание подчеркивает, что именно это положение в законе, принятом в 1976 году, помогло скрывать личное состояние Елизаветы II по меньшей мере до 2011 года — тогда правительство исключило Банк Англии из перечня компаний, пользующихся особыми условиями. Каким объемом акций банка владела королева, до сих пор доподлинно неизвестно.

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