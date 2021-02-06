Дудь, Собчак и «Чики»: В Москве вручили награды III Национальной веб-премии

В Москве прошла церемония вручения наград III Национальной веб-премии. О победителях «Афише Daily» рассказали организаторы.

Лучшим интервьюером стала ведущая ютьюб-шоу «Осторожно, Собчак!» Ксения Собчак. В номинации «Документальный онлайн-проект года» победил фильм Юрия Дудя «Как устроена IT-столица мира». Самым познавательным онлайн-проектом выбрали «Редакцию» журналиста Алексея Пивоварова.

Жюри назвало онлайн-событиями года сериалы «Чики» и «Перевал Дятлова». Журналистка Алена Жигалова победила в номинации «Прорыв года».

Лучшим веб-сериалом с хронометражем менее 24 минут оказался «Внутри Лапенко», а лидером среди многосерийных проектов с эпизодами длинее 24 минут стал «Псих» Федора Бондарчука. «Что было дальше» признали лучшим развлекательным шоу.

Бизнесмен Александр Мамут получил спецприз за развитие веб-индустрии, а также за продвижение новых форм в искусстве. Телеведущему и блогеру Антону Птушкину досталась премия за тревел-проект года. Лучшей онлайн-платформой стал стриминговый сервис Start.