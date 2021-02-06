Зоопарк в Техасе предложил назвать тараканов именами бывших перед тем, как скормить их животным

Зоопарк Эль-Пасо в Техасе предложил назвать таракана именем бывшей любви, чтобы потом скормить его рептилии или сурикату. Об этом говорится на сайте учреждения.

Услуга стоит 5 долларов, но если вы очень сильно обижены на бывшего партнера, то можно на 25 долларов купить замороженную крысу, которую также скормят питомцам. Веганы, тем временем, могут дать имя кочану капусты, и его съест травоядное животное.