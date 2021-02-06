Актер подал в суд на Netflix за нарушение антикоронавирусных мер

Актер Тимоти Херл подал в суд на стриминговый сервис Netflix из‑за того, что на мероприятии, посвященном сериалу «Очень странные дела», не соблюдались меры по сдерживанию распространения коронавируса. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
В октябре прошлого года в Лос-Анджелесе прошло мероприятие «Stranger Things: The Drive Into Experience» для зрителей на автомобилях, которое состояло из показа шоу на большом экране и тематических перформансов, в которых Херл исполнил роль монстра демогоргона. Позже он исполнил роль человека в защитном костюме.
Согласно иску, Херл высказал свое опасение заразиться COVID-19 на репетициях, которые проходили в закрытом помещении. Кроме того, во время перформанса он и его коллеги жаловались на отравление выхлопными газами. Он подал заявление о нарушениях антикоронавирусных мер в Управление по охране труда и здоровья Калифорнии, после чего работодатель расторгнул с ним контракт.
Продюсеры, в свою очередь, заявили, что среди актеров, участвовавших в мероприятии не было переносчиков инфекции. Представители Netflix и Secret Cinema заявили, что предприняли все меры по обеспечению безопасности подчиненных и гостей.