Актер подал в суд на Netflix за нарушение антикоронавирусных мер

Актер Тимоти Херл подал в суд на стриминговый сервис Netflix из‑за того, что на мероприятии, посвященном сериалу «Очень странные дела», не соблюдались меры по сдерживанию распространения коронавируса. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В октябре прошлого года в Лос-Анджелесе прошло мероприятие «Stranger Things: The Drive Into Experience» для зрителей на автомобилях, которое состояло из показа шоу на большом экране и тематических перформансов, в которых Херл исполнил роль монстра демогоргона. Позже он исполнил роль человека в защитном костюме.