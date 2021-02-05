Умер актер Кристофер Пламмер

На 92-м году жизни скончался канадский актер Кристофер Пламмер. Об этом сообщает Deadlinе со ссылкой на его близких.

Менеджер и друг актера Лу Питт рассказал, что Пламмер был незаурядным человеком, который глубоко любил и уважал свою профессию, обладал старомодными манерами, ироничным юмором и музыкой слов. Питт назвал его национальным достоянием и отметил, что тот глубоко любил свои канадские корни.

Кристофер Пламмер известен по ролям в фильмах «Звуки музыки», «Поющие в терновнике», «Начинающие», «Двенадцать обезьян», «Игры разума» и многих других.

За свою карьеру актер становился двукратным лауреатом премий «Эмми» и «Тони», победителем премии Гильдии киноактеров США, «Оскара», BAFTA, «Золотого глобуса» и кинопремии «Независимый дух».