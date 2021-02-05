Умер актер Виталий Альшанский. Он играл в сериалах «Бригада» и «Кухня»

Ушел из жизни актер и режиссер Виталий Альшанский, сообщает «Пятый канал». Ему было 52 года.

Как сообщает телеграм-канал Mash, накануне вечером к артисту в гости пришла знакомая, однако хозяин не отвечал и не открывал, хотя дверь была заперта изнутри. Когда ее вскрыли, Альшанского нашли на диване без сознания. Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали его смерть.

Женщина рассказала, что у актера были проблемы с давлением, но за день до смерти он был в порядке и чувствовал себя хорошо. Сейчас полиция проводит проверку инцидента.

Виталий Альшанский окончил режиссерский факультет Щукинского училища, после чего служил в Театре имени Пушкина. Он запомнился по ролям в российских фильмах и сериалах «Майор Гром», «Полицейский с Рублевки», «Бригада», «Кухня» и других. Кроме того, Альшанский был режиссером сериала «Молодежка».