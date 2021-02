Билли Айлиш спродюсирует байопик джазовой певицы Пегги Ли. Главную роль исполнит Мишель Уильямс

Мишель Уильямс сыграет главную роль в биографическом фильме о джазовой певице и актрисе Пегги Ли. Картину под названием «Лихорадка» («Fever») спродюсирует Билли Айлиш. Об этом сообщил Deadline.

Режиссером ленты, по информации издания, может стать номинант на премию «Оскар» Тодд Хейнс. Он известен по фильмам «Кэрол», «Вдали от рая» и сериалу «Милдред Пирс». Сценарий байопика написала Нора Эфрон.

После смерти сценаристки в 2012 году проект был заморожен. Теперь его запустят снова: Риз Уизерспун, которая предполагала изначально сыграть Ли, станет продюсером картины. Над фильмом также поработают Марк Платт, Памел Коффлер, Кристин Вашон, Мэгги Бэрд (мать Айлиш) и Джастин Люблинер.

Пегги Ли прославилась в 1940-х годах как джазовая певица. Среди ее самых известных хитов — «It’s a Good Day» и кавер «Fever» (в честь него как раз будет назван байопик). В 1950-х Ли начала сниматься в кино и даже была номинирована на «Оскар» за фильм «Блюз Пита Келли».

Артистка написала несколько песен для диснеевского мультфильма «Леди и Бродяга», а в 1970-х исполнила знаменитую тему из рекламы сети «МакДоналдс». Ли номинировалась на «Грэмми» 12 раз, хотя получила только одну статуэтку за песню «Is That All There Is?» в 1958 году.

В 1995 году певица удостоилась специальной премии «Грэмми» за Достижения всей жизни. Она записала десятки музыкальных альбомов, в том числе совместных с Эллой Фицджеральд и Бингом Кросби. Умерла Пегги Ли в 2002 году в возрасте 81 года.