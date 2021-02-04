В Британии юноша почти год провел в коме. Он ничего не знает о COVID-19, хотя переболел им дважды

В Великобритании 19-летний Джозеф Флавилл вышел из комы спустя 10 месяцев, и ему до сих пор ничего неизвестно о пандемии, хотя он сам дважды переболел коронавирусом. Об этом сообщает The Guardian.

Юноша попал в больницу 1 марта 2020 года после того, как его сбил автомобиль. Через три недели после этого в стране ввели первый локдаун. Из‑за сильной черепно-мозговой травмы Флавилл впал в кому и находился в ней почти год, не подозревая о том, что происходит в мире.

Теперь парень постепенно восстанавливается под присмотром неврологов и физиотерапевтов. Он уже начал двигать конечностями, моргать, улыбаться, отвечать «да» или «нет».

По словам его тети Салли Флавилл Смит, семья пока не рассказала ему о пандемии, потому что они пока не решили, как ему мягче донести эту информацию.

«Я просто не знаю, с чего начать. Если бы год назад кто‑то сказал мне, что должно случиться, не думаю, что я бы поверила. Я понятия не имею, как Джозеф сможет понять, через что мы все прошли», — сказала она.

Пока что Джозеф не совсем понимает, почему находится в больничной палате. Кроме того, из‑за антикоронавирусных мер он может общаться с семьей только по видеосвязи.