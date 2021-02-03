Вышел новый трейлер комедии «Поездка в Америку-2» с Эдди Мерфи

Фильм станет сиквелом успешной ленты 1988 года, которую поставил Джон Лэндис. Главную роль в продолжении истории о наследнике африканской страны Замунды вновь сыграет Эдди Мерфи . Спустя 30 лет он опять отправится в США, но на этот раз — чтобы найти своего сына.

Стриминговый сервис Amazon Prime Video поделился новым трейлером комедии «Поездка в Америку-2», снятой режиссером Крейгом Брюэром («Меня зовут Долемайт», «Империя», «Стон черной змеи»). Посмотреть ролик можно на ютьюб-канале платформы.

Вместе с Акимом (так зовут героя Мерфи) в путешествие по Америке отправится его друг Сэмми. Его роль исполнит Арсенио Холл.

В фильме также снимутся Джеймс Эрл Джонс, Шари Хедли, Уэсли Снайпс, Джон Эймос, Лесли Джонс, Луи Андерсон и Трейси Морган.

Комедия выйдет 5 марта на Amazon.