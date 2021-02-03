перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Вышел новый трейлер комедии «Поездка в Америку-2» с Эдди Мерфи Вчера в 23:04
Рамзан Кадыров раскритиковал чеченца, подравшегося с сотрудником ОМОН на митинге Вчера в 23:00
olivier-bergeron/Pexels TikTok добавит функцию для борьбы с фейковыми видео
TikTok добавит функцию для борьбы с фейковыми видео Вчера в 22:42
Ивану Урганту предложили заняться воспитательной работой в школе Вчера в 22:35
Во Франции суд впервые признал правительство виновным в климатическом бездействии Вчера в 22:10
В новой плитке Ritter Sport нет сахара. Из‑за этого в Германии ее отказываются считать шоколадом Вчера в 22:07
Съемки «Фантастических тварей-3» приостановили из‑за вспышки коронавируса в съемочной группе Вчера в 21:31
кадр из фильма «Манк» Премия «Золотой глобус» объявила номинантов
Премия «Золотой глобус» объявила номинантов Вчера в 21:18
Клип Little Big «Skibidi» стал самым просматриваемым на российском YouTube Вчера в 20:38
Серебренников покинет «Гоголь-центр», OQJAV выпустила новый клип и другие новости дня Вчера в 20:18 Дайджест
В России впервые с 2005 года выросло число изнасилований Вчера в 17:56
Из Московской филармонии ушел светооператор, который поддержал политзаключенных проекцией на стене Вчера в 17:20
Sundance Institute/YouTube Фестиваль «Сандэнс» объявил победителей. Главный приз достался фильму «Дети глухих родителей»
Фестиваль «Сандэнс» объявил победителей. Главный приз достался фильму «Дети глухих родителей» Вчера в 16:44
Россия возобновит авиасообщение с Арменией и Азербайджаном Вчера в 16:23
Исследование: 15% россиян боятся вакцин от коронавируса из‑за чипирования и заговоров Вчера в 15:59
Верховный суд одобрил взыскание с Навального и ФБК почти 90 млн рублей Вчера в 15:54
Центр фотографии им. братьев Люмьер закроет выставочные залы и переедет из «Красного Октября» Вчера в 15:07
Беседа с психотерапевтом в клипе OQJAV «4 птицы» Вчера в 14:37
The Creative Exchange/Unsplash Ученые: социальная изоляция мешает бороться с вредными привычками
Ученые: социальная изоляция мешает бороться с вредными привычками Вчера в 14:11
В России снимут фильм о первой победе СССР на «Оскаре» Вчера в 13:37
Отключить рекламу

Вышел новый трейлер комедии «Поездка в Америку-2» с Эдди Мерфи

Валерия Корниенко
Вчера в 23:04

Стриминговый сервис Amazon Prime Video поделился новым трейлером комедии «Поездка в Америку-2», снятой режиссером Крейгом Брюэром («Меня зовут Долемайт», «Империя», «Стон черной змеи»). Посмотреть ролик можно на ютьюб-канале платформы.

Фильм станет сиквелом успешной ленты 1988 года, которую поставил Джон Лэндис. Главную роль в продолжении истории о наследнике африканской страны Замунды вновь сыграет Эдди Мерфи. Спустя 30 лет он опять отправится в США, но на этот раз — чтобы найти своего сына.

Вместе с Акимом (так зовут героя Мерфи) в путешествие по Америке отправится его друг Сэмми. Его роль исполнит Арсенио Холл.

В фильме также снимутся Джеймс Эрл Джонс, Шари Хедли, Уэсли Снайпс, Джон Эймос, Лесли Джонс, Луи Андерсон и Трейси Морган.

Комедия выйдет 5 марта на Amazon.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мультфильм
Душа
Новый мультфильм студии Pixar, рассуждающий о смерти и скоротечности жизни, которую не стоит растрачивать впустую
рок
«Сплин»
Одни из главных отечественных рок-героев 90-х
триллер
Дьявол в деталях
Еще один «Настоящий детектив»
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
боевик
Охотник на монстров
Милла Йовович снова сражается с тварями из иного измерениями
мелодрама
Рассекая волны
Мелодрама Ларса фон Триера про девушку с золотым сердцем
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить