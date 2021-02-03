Ивану Урганту предложили заняться воспитательной работой в школе

Активисты отреагировали таким образом на шутки Урганта об этой должности. Телеведущий недавно иронично рассказал в своем шоу о конкурсе «Навигаторы детства», участники которого претендуют на соответствующие позиции в школах. Ургант предположил, что основной задачей советников будет общение с детьми о музыке и трендах.

Российское движение школьников предложило телеведущему Ивану Урганту стать советником директора школы по воспитательной работе. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

«Когда самый популярный телеведущий страны проявляет такое неравнодушие к нашей теме и желает попробовать себя в роли советника воспитателя, чтобы провести стрим и поговорить со школьниками о современных компьютерных играх, мы просто не можем стоять в стороне», — заявила исполнительный директор РДШ Ирина Плещева.

В десяти регионах России с 1 марта появятся советники директоров по воспитанию и работе с детскими объединениями в школах. Ими станут победители конкурса «Навигаторы детства», который стартовал 22 января. Заявки можно подать до середины марта.