Компания Playrix братьев Бухманов из Вологды заняла третье место по доходам среди разработчиков игр

Производтель компьютерных игр Playrix братьев Игоря и Дмитрия Бухманов из Вологды, заняла третье место по доходам среди издателей в мире. Об этом говорится в рейтинге аналитической компании App Annie, сообщает РБК.

За год разработчик прибавил четыре позиции, обогнав американскую компанию Activision Blizzard, создавшую шутер «Call of Duty». На первом и втором месте китайские Tencent и NetEase, удерживающие свои позиции уже четыре года.

Tencent за девять месяцев 2020 года заработала 49,8 млрд долларов, NetEase — 7,7 млрд. Доходы Activision Blizzard составили 5,67 млрд долларов, а Playrix не раскрывала свои показатели.

Год назад компании Mail.ru Group и Playrix оказались третьими и вторыми по доходам в рейтинге европейских разработчиков мобильных приложений. Первое место досталось финской Supercell.