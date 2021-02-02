В сети появился трейлер нового фильма Эми Полер «Мокси»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер нового фильма Эми Полер «Мокси» («Дерзость»). Ролик появился на ютьюб-канале компании.

Картина рассказывает о школьнице по имени Вивиан (ее роль исполнила Хэдли Робинсон), которая выпускает подпольный журнал «Мокси», чтобы остановить домогательства одноклассников. Зин вдохновляет других учениц дать отпор своим обидчикам.