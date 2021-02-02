«Яндекс.Такси» купит часть активов «Везет» за 178 млн долларов

«Яндекс.Такси» покупает колл-центры и бизнес по заказу грузоперевозок группы компаний «Везет». Сумма сделки составит 178 млн долларов, закрыть ее планируют во втором квартале 2021 года. Об этом говорится в пресс-релизе «Яндекс.Такси».

По словам компании, соглашение позволит улучшить клиентский сервис и ускорить развитие логистической платформы. В частности, предложить экспресс-доставку посылок и грузов жителям регионов.

Пользователи «Везет» теперь смогут вызывать такси по телефону или в приложении «Яндекс Go», а водители — подключиться к платформе «Яндекс.Про». Она, по утверждению компании, позволяет водителям меньше ездить «вхолостую», а пользователям — сократить время ожидания машины.

В июле 2019 года «Яндекс.Такси» уже анонсировал приобретение части активов «Везет». По итогам той сделки планировалось, что акционеры «Везет» получат до 3,6% акций «Яндекс.Такси» и до 71,5 млн долларов при условии успешного достижения ключевых целей. Однако ФАС не одобрила соглашение, посчитав, что оно усилит доминирующее положение «Яндекс.Такси» на рынке.

В отличие от предыдущей сделки новая подразумевает лишь покупку части активов «Везет», действует в ограниченном количестве регионов и не распространяется на программное обеспечение.