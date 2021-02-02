Буддистам с горы Качканар удалось договориться с горняками. Они покинут обитель лишь на время работ

Буддистской общине Шедруб Линг, которая более четверти века существует на уральской горе Качканар, удалось договориться с горно-обогатительным комбинатом ЕВРАЗ КГОК. В понедельник, 8 февраля, все члены общины покинут монастырь, говорится в фейсбуке «Шедруб линг».
Как уточняет телеканал «360», с понедельника по четверг обитель будет находиться под охраной горняков, а с пятницы по воскресенье ламы и паломники смогут возвращаться для молебнов.
«С пятницы до вечера воскресенья они водят туда группы и делают свои дела, и с понедельника по четверг отдают под охрану ЕВРАЗу. Это и было прописано в соглашении. Надеемся, что этот многолетний конфликт удастся отправить в историю», — заявил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.
Конфликт между уральскими буддистами и горняками длится уже почти пять лет. В 2016 году выяснилось, что земли, на которых расположен монастырь, принадлежат ЕВРАЗ КГОК. Комбинат решил добывать на Качканаре титаномагниевые руды, поскольку предыдущее месторождение иссякло, и потребовал от монахов покинуть священное для них место.
В буддистской общине подчеркивали, что под монастырем нет никаких месторождений: они специально проверяли это в Департаменте природных ресурсов.
Тем не менее власти Свердловской области выделили Шедруб Линг новый участок, куда обязали их переехать, и 26 млн рублей на благоустройство. Такой вариант не устроил буддистов: предложенные земли находились почти в 70 километрах от Качканара.
Позже выяснилось, что под монастырем ничего добывать не собираются, но строения и паломники могут пострадать в ходе работ. Добывать полезные ископаемые будут при помощи взрывов, а буддистская община расположена в зоне разлета осколков.
Сперва власти региона поставили жесткий ультиматум: либо буддисты: съедут, либо их выселят силой. Теперь горнякам и монахам, кажется, все-таки удалось договориться. Буддисты будут покидать обитель лишь на период работ, а сотрудники КГОК в это время будут следить, чтобы священные постройки не разграбили.