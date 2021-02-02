Буддистам с горы Качканар удалось договориться с горняками. Они покинут обитель лишь на время работ

Буддистской общине Шедруб Линг, которая более четверти века существует на уральской горе Качканар, удалось договориться с горно-обогатительным комбинатом ЕВРАЗ КГОК. В понедельник, 8 февраля, все члены общины покинут монастырь, говорится в фейсбуке «Шедруб линг».

Как уточняет телеканал «360», с понедельника по четверг обитель будет находиться под охраной горняков, а с пятницы по воскресенье ламы и паломники смогут возвращаться для молебнов.

«С пятницы до вечера воскресенья они водят туда группы и делают свои дела, и с понедельника по четверг отдают под охрану ЕВРАЗу. Это и было прописано в соглашении. Надеемся, что этот многолетний конфликт удастся отправить в историю», — заявил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.