Основатель театра АХЕ Павел Семченко откроет в Москве иммерсивную выставку о природе синкретизма

Мультижанровый проект, который включает элементы театра, музыки и танца, займет все пространство «Граунд Солянки» с 16 по 28 февраля. Курирует выставку современный театральный режиссер Максим Диденко.

Пространство выставки будет поделено на три типа залов, где в общей сложности будет показано более 140 работ Семченко и Кронидовой. В «залах про Неживое» разместят уже созданные картины художников, в «залах про Новое» — законченные произведения, которые зрители смогут исправить или вандализировать на свой вкус. Наконец, в «залах про Живое» художники будут творить в режиме реального времени.

Среди участников двухнедельного фестиваля — хореограф Владимир Варнава , композитор и контрабасист Владимир Волков («Аукцыон», «ВолковТрио»), художница Анис Кронидова и другие звезды современного искусства, театра и контркультуры.

Все выставочное пространство «Граунд Солянки» будет насыщено звуковыми перформансами от Григория Шмидко и студентов направления «Саунд-арт и саунд-дизайн» Школы дизайна НИУ ВШЭ. Вечер каждого дня будет заканчиваться танцевальным перформансом от Владимира Варнавы. 25 февраля пройдут два показа спектакля «Ребра в ребра» совместной постановки Павла Семченко, Владимира Волкова и Владимира Варнавы.

Фестиваль ставит целью исследовать природу синкретизма, который, согласно Семченко и Диденко, является поиском полной утраты смысла концепции выставки. Для этого возможно использование самых разных способов — от станкового академизма до современного акционизма.