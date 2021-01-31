IKEA купила в США 4,5 тыс. гектаров леса, чтобы спасти его от застройки

IKEA выкупила 4450 гектаров леса в штате Джорджия, чтобы сохранить местную экосистему и спасти эту территорию от застройки. Об этом сообщается на сайте компании.

Лесной массив находится в бассейне реки Альтамахи. IKEA приобрела эту землю у экологической организации The Conservation Fund, которая скупает лес у частных владельцев, чтобы защищать его от уничтожения.

«Мы рады и дальше покупать лесные угодья в США. Вместе с новым приобретением у нас теперь примерно 55 тыс. гектаров в Джорджии, Южной Каролине, Алабаме, Техасе и Оклахоме. Эта инвестиция в Джорджию важна для нас, поскольку наши партнеры из The Conservation Fund поняли наши долгосрочные планы и доверили защиту леса», — заявила управляющий директор Ingka Investments (материнская компания IKEA) Кристер Матссон.

Купленный лес является домом для более чем 350 видов растений и животных, в том числе для находящейся под угрозой черепахи-гофер и болотной сосны. В IKEA пообещали, что жители будут иметь доступ к большей части лесной территории.

В 2014 года IKEA и ее головная компания купили около 248 гектаров лесных массивов в США, Эстонии, Латвии, Литве и Румынии.