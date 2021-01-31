«Российская газета»: фильму ученицы Сокурова отказали в прокатном удостоверении

В документе Минкультуры отмечается, что «фильм содержит материалы, нарушающие законодательство РФ о противодействии терроризму и экстремистской деятельности». Калмыкова, которая также выступила сценаристкой и опреатором картины, снимала протестные акции граждан Ингушетии, требовавших отмены соглашения между главами Чеченской и Ингушской Республик.

Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения документальному фильму «Доазув/Граница». Картину, посвященную конфликту между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой 2018 года, сняла ученица Александра Сокурова , Марьяна Калмыкова, сообщает « Российская газета ».

В 2014 году кинематографистка дебютировала с работой «Она ждет» в короткометражном конкурсе 25-го «Кинотавра». За проект она получила специальный диплом Гильдии киноведов и кинокритиков с формулировкой «За расширение российского кинематографического пространства».

Александр Сокуров в 2019 году решил закрыть свой некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации». Он принял это решение из‑за общих внешних обстоятельств, а также «недружелюбности и агрессивности» со стороны Министерства культуры. Организация помогла взрастить молодых режиссеров, среди которых Кантемир Балагов, Кира Коваленко, Анна Булгакова и другие.