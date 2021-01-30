Трех студентов Астраханского госуниверситета отчислили за участие в митинге

Трех студентов Астраханского государственного университета (АГУ) отчислили за участие в митинге 23 января. Об этом заявил в своем паблике в «ВКонтакте» ректор вуза Константин Маркелов.

По его словам, он подписывал указы об отчислении «с болью в сердце», поскольку переживает за каждого студента. «Но закон есть закон. По правилам внутреннего распорядка мы были обязаны с ними попрощаться», — заявил Маркелов.

Он попросил учащихся воздержаться от участия в несанкционированных акциях или других «противоправных действиях». «Выражать свое мнение можно и даже нужно разными способами, но хочу подчеркнуть, что они должны быть исключительно законными», — сказал ректор.

«Юг. МБХ медиа» уточняет, что из университета отчислили первокурсника факультета педагогического образования и искусства, второкурсницу биологического факультета и магистрантку-политолога. За участие в акции их оштрафовали по части 5 статьи 20.2 КоАП.

23 января по всей России прошли акции протеста, связанные с арестом Алексея Навального и его расследованием о «дворце Путина». В одной только Москве, по данным «ОВД-Инфо», были задержаны более 1400 человек, количество задержанных по всей России достигло 3695 — это рекордная цифра за последние годы.