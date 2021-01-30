Фестиваль Coachella вновь отменили из‑за пандемии

В США во второй год подряд отменили музыкальные фестивали Coachella и Stagecoach, пишет CNN.

В департаменте здравоохранения округа Риверсайд считают, что их проведение может увеличить риск распространения COVID-19, ведь они привлекают «сотни тысяч гостей из множества стран».

Новых дат проведения фестивалей телеканал не приводит.

Представитель системы здравоохранения округа Риверсайд Кэмерон Кайзер заявил, что подписал указ об отмене Coachella и Stagecoach, но с нетерпением ждет, когда они смогут вновь состояться.

Coachella была запланирована на 9-11 и 16–18 апреля. В прошлом году фестиваль также отменили из‑за пандемии. Тогда сообщалось, что мероприятие может пройти в апреле или октябре 2021 года.

В прошлом году на Coachella были заявлены Фрэнк Оушен, Лана Дель Рей, Трэвис Скотт, Лил Узи Верт, Дензел Карри, российская группа «Ленинград» и другие известные артисты.