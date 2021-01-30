перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Netflix начал тестировать таймер сна. Он останавливает фильм или сериал, если пользователь уснул 3:59
ArtemBizyaev/Twitter Петербургский художник придумал набор Lego по мотивам славянских сказок
Петербургский художник придумал набор Lego по мотивам славянских сказок 3:32
Движение Black Lives Matter номинировали на Нобелевскую премию мира 2:43
В Самарской области при столкновении фуры и микроавтобуса погибли 12 человек 2:04
Победители «Академии звука» выпустили первый альбом 1:16
Christian Wiediger/Unsplash Роскомнадзор вызвал для разъяснения представителей TikTok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте»
Роскомнадзор вызвал для разъяснения представителей TikTok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте» 0:21
Мэр Собянин: более половины москвичей переболели коронавирусом Вчера в 23:39
В Москве 31 января закроют семь центральных станций метро Вчера в 22:38
Гринпис выпустил финальный эпизод сериала «РРРеакция» Вчера в 21:54
Смерть Василия Ланового, новый фильм Лето и Аронофски и другие новости дня Вчера в 20:51 Дайджест
Под Питером девушка выпала из окна. В ее гибели подозревают сожителя Вчера в 18:11
Snapchat/YouTube Райан Рейнолдс пробует себя в разных занятиях в трейлере шоу Snapchat «Ryan Reynolds Doesn’t Know»
Райан Рейнолдс пробует себя в разных занятиях в трейлере шоу Snapchat «Ryan Reynolds Doesn’t Know» Вчера в 17:21
Грузия начнет с 1 февраля принимать всех иностранцев, прошедших вакцинацию от COVID-19 Вчера в 17:17
Тима Белорусских опроверг задержание в Минске с 2 кг гашиша Вчера в 16:40
Илон Маск упомянул биткоин в твиттере. Его цена выросла на 5000 долларов за полчаса Вчера в 15:24
Департамент строительства Москвы В московских Мневниках появится первый в России серфинг-парк. Его начнут строить в 2022 году
В московских Мневниках появится первый в России серфинг-парк. Его начнут строить в 2022 году Вчера в 15:15
Из‑за таяния ледников 117 видов растений оказались под угрозой вымирания Вчера в 14:38
В барах Москвы и Петербурга появилось пиво для собак Вчера в 14:22
Mash показал изнутри дворец в Геленджике из расследования Навального Вчера в 13:56
The Killers представили новую песню «C’est la vie» Вчера в 12:58
Отключить рекламу

Netflix начал тестировать таймер сна. Он останавливает фильм или сериал, если пользователь уснул

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:59

Стриминговый сервис Netflix разработал таймер сна для своей платформы. Его уже начали тестировать на устройствах, работающих на операционной системе Android. Об этом сообщил The Verge.

Новая функция позволяет пользователям, которые засыпают во время просмотра, не пропустить самое интересное в фильмах и сериалах. Также она, вероятно, обеспечивает клиентам более здоровый сон, которому не мешают проигрывающиеся видео.

Система останавливает воспроизведение контента в случае, если зритель уснул. Чтобы включить функцию, пользователю нужно нажать на значок часов в панели просмотра — и выбрать промежуток времени, через который Netflix будет проверять, не задремал ли он.

Таймер сна можно настроить на проверку каждые 15, 30 или 45 минут. Кроме того, сервис предлагает возможность контроля в конце каждого эпизода сериала или в финале просматриваемого фильма.

Пока функция доступна только в профилях для взрослых на мобильных устройствах Android. Однако, если тестирование таймера сна пройдет успешно, его добавят в интерфейс телевизионной версии Netflix и версии для ПК.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Охотник на монстров
Милла Йовович снова сражается с тварями из иного измерениями
боевик
Небесный огонь
Фильм-катастрофа про китайский вулкан
рок
«Сплин»
Одни из главных отечественных рок-героев 90-х
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
дизайн
ВХУТЕМАС-100. Школа авангарда
Масштабная выставка к 100-летию главного творческого института страны
мелодрама
Рассекая волны
Мелодрама Ларса фон Триера про девушку с золотым сердцем

Другие материалы по темам

Теги
Netflix
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить