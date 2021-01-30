Netflix начал тестировать таймер сна. Он останавливает фильм или сериал, если пользователь уснул

Стриминговый сервис Netflix разработал таймер сна для своей платформы. Его уже начали тестировать на устройствах, работающих на операционной системе Android. Об этом сообщил The Verge.

Новая функция позволяет пользователям, которые засыпают во время просмотра, не пропустить самое интересное в фильмах и сериалах. Также она, вероятно, обеспечивает клиентам более здоровый сон, которому не мешают проигрывающиеся видео.

Система останавливает воспроизведение контента в случае, если зритель уснул. Чтобы включить функцию, пользователю нужно нажать на значок часов в панели просмотра — и выбрать промежуток времени, через который Netflix будет проверять, не задремал ли он.

Таймер сна можно настроить на проверку каждые 15, 30 или 45 минут. Кроме того, сервис предлагает возможность контроля в конце каждого эпизода сериала или в финале просматриваемого фильма.

Пока функция доступна только в профилях для взрослых на мобильных устройствах Android. Однако, если тестирование таймера сна пройдет успешно, его добавят в интерфейс телевизионной версии Netflix и версии для ПК.