Картину Сандро Боттичелли продали на аукционе за 92,2 млн долларов

Специалисты отмечают, что картины Боттичелли редко оказываются на рынке. «Портрет молодого человека с медальоном» ранее принадлежал миллиардеру Шелдону Солоу. Американский девелопер умер в ноябре 2020 года, после чего живописное произведение передали Sotheby’s.

Полотно стало самой дорогой работой художника, когда‑либо представленной на торгах. Предыдущий рекорд принадлежал проданной в 2013 году за 10,4 млн долларов «Мадонне с Младенцем и юным Иоанном Крестителем», известной как «Мадонна Рокфеллера».

На аукционе Sotheby’s продали картину знаменитого итальянского живописца эпохи Возрождения Сандро Боттичелли . «Портрет молодого человека с медальоном» приобрел анонимный покупатель за 92,2 млн долларов, сообщил The Art Newspaper.

Портрет написан темперой на доске из тополя и является характерным примером искусства Флоренции XV века. Предположительно картина была создана в 1481–1985 годах, в период творческой зрелости Боттичелли.

На ней, как считают исследователи, может быть изображен Джованни Пьерфранческо Медичи. Медальон в его руках представляет лик святого, скопированного, вероятно, с алтарного образа сиенского художника Бартоломео Булгарини.

Впервые полотно выставляли на торги в 1982 году — тогда оно было куплено на аукционе Christie’s всего за 810 тыс. долларов. Работу намеревался приобрести Музей Гетти, но отказался от своих планов из‑за сомнений в авторстве — Эверетт Фахи приписывал его Франческо Боттичини.

В 2001–2002 годах «Портрет молодого человека с медальоном» выставлялся в Национальной художественной галерее в Вашингтоне. Другие картины Боттичелли можно постоянно увидеть в галерее Уффици, Лувре и Эрмитаже — их коллекции доступны онлайн.