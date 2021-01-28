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Popoff Kitchen откроет сезон ночной вечеринкой в Distric 27

Семён Гудошников
Сегодня в 19:17

30 января в московском клубе Distric 27 пройдет Popoff Kitchen BBQ — вечеринка с восемью резидентами Popoff Kitchen. Сами организаторы называют мероприятие «кулинарным ночным хеппенингом» и обещают «плотный ужин из мяса, дичи и морепродуктов», но это, конечно, метафора.

Начнется ивент в 21.00 с выступления Feel Ginzburg. Также в программе — «копченые колбаски» от Santa Valentina, «перепелки на гриле» от Santa Valentina, «свиные ребрышки» от Raumtester и «барбекю» от Moonoton.

«Для любителей рыбы и морепродуктов в 23.00 мы откроем Bìstro, где гостей в полумраке будут угощать три шефа: Ian Lapa, Alex Bizl и Roma Ptashenko», — обещают Popoff Kitchen.

Техно-пати закончится незадолго до рассвета — в 7.00. Вход строго для совершеннолетних лиц. Билет по дресс-коду обойдется в 1000 рублей, без него — в 1500. Все подробности — на странице ивента в фейсбуке.

За день до вечеринки — 29 января — состоится пре-пати Popoff Kitchen BBQ. В баре Underdog выступят Moonoton, Santa Valentina, Séxstasy и Roma Ptashenko. Начало также в 21.00.

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