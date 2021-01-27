«Гараж» запустил онлайн-платформу по сбору и анализу инклюзивных практик

Музей современного искусства «Гараж» запустил онлайн-платформу, объединяющую опыт российских и зарубежных институций и специалистов в области инклюзии. Об этом «Афише Daily» рассказали представители музея.

«Музей ощущений. Разнообразие и инклюзия» — проект, инициированный отделом инклюзивных программ «Гаража». На платформе будут собраны исследовательские и научно-популярные статьи, интервью, обзоры инклюзивных мероприятий и многое другое. Материалы рассчитаны как на профессионалов, так и на новичков в теме разнообразия и инклюзии.

На сайте платформы есть два блока — теоретический и практический. Первый блок позволит углубиться в сам предмет, второй — познакомиться с конкретными практиками и решениями.

Проект поможет систематизировать знания и сделать информацию более доступной для широкой и профессиональной аудитории. Изучив принципы работы «Гаража» с разной аудиторией, другие институции смогут сравнить свой подход к формированию и реализации инклюзивной программы с тем, который внедрен в музее.