В Москве задержали популярного тиктокера по делу о нападении на машину ФСБ 23 января

В Москве полицейские задержали тикток-блогера Константина Лакеева ( 815 тыс. подписчиков ). Об этом пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на его друга. Источник ТАСС в правоохранительных органах уточняет , что блогер задержан по подозрению в нападении на автомобиль ФСБ во время акции 23 января в поддержку Алексея Навального .

Лакеева задержали в съемном доме в Новой Москве вместе с еще 10 блогерами, которые также могли участвовать в митинге. По информации Baza, речь идет о тикток-хаусе, а задержанные живут вместе с тиктокером.

Лакеев попросил прощения у сотрудников полиции и раскаялся в содеянном. «Прощу прощения у всех, кто с этим связан. У госслужащих, у полицейских, у всех, кто с этим связан и не связан. Больше такого 100 процентов не повторится», — заявил он.