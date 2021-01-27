В Москве задержали популярного тиктокера по делу о нападении на машину ФСБ 23 января

В Москве полицейские задержали тикток-блогера Константина Лакеева (815 тыс. подписчиков). Об этом пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на его друга. Источник ТАСС в правоохранительных органах уточняет, что блогер задержан по подозрению в нападении на автомобиль ФСБ во время акции 23 января в поддержку Алексея Навального.
Лакеева задержали в съемном доме в Новой Москве вместе с еще 10 блогерами, которые также могли участвовать в митинге. По информации Baza, речь идет о тикток-хаусе, а задержанные живут вместе с тиктокером.
Лакеев попросил прощения у сотрудников полиции и раскаялся в содеянном. «Прощу прощения у всех, кто с этим связан. У госслужащих, у полицейских, у всех, кто с этим связан и не связан. Больше такого 100 процентов не повторится», — заявил он.
Во время акции в поддержку Навального протестующие закидали снежками служебный автомобиль ФСБ, проезжающий по Цветному бульвару. Некоторые митингующие прыгали по машине и пытались разбить стекла. По информации ТАСС, водителю распылили в лицо газовый баллончик и повредили глаз. Baza сообщала, что никакого вреда водителю не причинили.
23 января по всей России прошли акции протеста, связанные с арестом Алексея Навального и его расследованием о «дворце Путина». В одной только Москве, по данным «ОВД-Инфо», были задержаны более 1400 человек, количество задержанных по всей России достигло 3695 — это рекордная цифра за последние годы.