Pornhub запустил канал о том, как получать удовольствие от спасения окружающей среды

В роликах популярные модели Pornhub учат зрителей быть сексуально устойчивыми и получать удовольствие от заботы об окружающей среде. Например, выключать свет для экономии энергии, закручивать кран с водой для сокращения ее потребления, покупать бывшую в употреблении одежду, сажать деревья и есть меньше мяса. Все это не только поможет спасти природу, но и принесет экоосознанным пользователям удовлетворение.

Pornhub запустил новый канал Sexstainable («Сексуальная устойчивость») в поддержку борьбы с климатическим кризисом. В рамках проекта порносайт придумал новый жанр видеоконтента для взрослых — инструкции по мастурбации.

За каждый просмотр порносайт обещает жертвовать по 10 центов на благие цели. Собранные средства будут переданы организации 2030 or Bust, которая борется с климатическим кризисом и вдохновляет общество на снижение углеродного следа через простые изменения в повседневной жизни.

Sexstainable Jerk Off Instructions — не первая экологическая инициатива Pornhub. В 2019 году на сайте появился жанр Beesexual, предназначенный для спасения пчел, которые гибнут из‑за пестицидов, отсутствия биологического разнообразия и разрушения их среды обитания.