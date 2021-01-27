Премия The Art Newspaper Russia объявила шорт-лист номинантов

Редакция газеты The Art Newspaper Russia объявила шорт лист своей ежегодной премии. Полным списком пресс-служба издания поделилась с «Афишей Daily». Номинаций у премии пять и они соответствуют рубрикам газеты: «Музей года», «Выставка года», «Книга года», «Реставрация года» и «Личный вклад».

«Музей года»

Музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим» (Истра); Новый музейный квартал (Тула); Центральный выставочный зал «Манеж» (Петербург).

«Выставка года»

«„Мы храним наши белые сны“. Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969» (Музей современного искусства «Гараж», Москва); «Ненавсегда. 1968–1985» (Государственная Третьяковская галерея, Москва); «Чжан Хуань. В пепле истории» (Государственный Эрмитаж, Петербург).

«Книга года»

Борис Гройс. «Частные случаи» («Ад Маргинем Пресс», Музей современного искусства «Гараж», 2020); Серия книг Наталии Семеновой о коллекционерах: «Сага о Щукиных. Собиратели шедевров», «Братья Морозовы. Коллекционеры, которые не торгуются?», «Илья Остроухов. Гениальный дилетант» («Слово»/Slovo, 2019–2020); «Это было навсегда. 68/85» (Государственная Третьяковская галерея, 2020).

«Реставрация года»

Дом Наркомфина (Москва). Работы выполнили: «Лига прав». Авторский надзор: архитектурная мастерская «Гинзбург Архитекс»; Полотна Федора Рокотова из собрания Исторического музея (Москва). Работы выполнили: Государственный исторический музей (директор Алексей Левыкин), Государственный научно-исследовательский институт реставрации (директор Дмитрий Антонов); Северный речной вокзал (Москва). Работы выполнили: ООО «Артстройтехнология». Генеральный проектировщик: ИГИТ. Главный архитектор проекта: Константин Беляев. Реконструкция набережной и парка: Департамент транспорта города Москвы.

«Личный вклад»

Максим Боксер, галерист, основатель сообщества «Шар и крест»; Марат Гельман, куратор, коллекционер; Маргарита Пушкина, основатель ярмарки современного искусства Cosmoscow; Марианна Сардарова, основатель Фонда содействия развитию современного искусства Ruarts; Анатолий и Ирина Седых, основатели Фестиваля современной городской культуры «Арт-овраг» в городе Выкса Нижегородской области.

При отборе номинантов эксперты руководствовались следующими критериями — публичный резонанс, высокий профессиональный уровень и степень того, насколько проект или человек способствует международному культурному обмену.

«2020 год был сложным для всех нас годом, большую часть которого мы провели в карантине. Но, несмотря ни на что, в искусстве он дал такое многообразие выставок и событий, что выбор сделать было непросто. Восхищаюсь российским арт-сообществом», — отметила издатель международной сети The Art Newspaper Инна Баженова.

Ежегодная премия The Art Newspaper Russia была учреждена в 2013 году. Ее победителям вручают статуэтку с Биг-Беном и Спасской башней, которые перекрещиваются, как стрелки часов. Это символизирует синхронизацию России с мировым художественным процессом. Победителей IX Премии объявят весной 2021 года в московском Гостином дворе.