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Премия The Art Newspaper Russia объявила шорт-лист номинантов

Семён Гудошников
Сегодня в 14:27

Редакция газеты The Art Newspaper Russia объявила шорт лист своей ежегодной премии. Полным списком пресс-служба издания поделилась с «Афишей Daily». Номинаций у премии пять и они соответствуют рубрикам газеты: «Музей года», «Выставка года», «Книга года», «Реставрация года» и «Личный вклад».

«Музей года»


  1. Музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим» (Истра);
  2. Новый музейный квартал (Тула);
  3. Центральный выставочный зал «Манеж» (Петербург).

«Выставка года»


  1. «„Мы храним наши белые сны“. Другой Восток и сверхчувственное познание в русском искусстве. 1905–1969» (Музей современного искусства «Гараж», Москва);
  2. «Ненавсегда. 1968–1985» (Государственная Третьяковская галерея, Москва);
  3. «Чжан Хуань. В пепле истории» (Государственный Эрмитаж, Петербург).

«Книга года»


  1. Борис Гройс. «Частные случаи» («Ад Маргинем Пресс», Музей современного искусства «Гараж», 2020);
  2. Серия книг Наталии Семеновой о коллекционерах: «Сага о Щукиных. Собиратели шедевров», «Братья Морозовы. Коллекционеры, которые не торгуются?», «Илья Остроухов. Гениальный дилетант» («Слово»/Slovo, 2019–2020);
  3. «Это было навсегда. 68/85» (Государственная Третьяковская галерея, 2020).

«Реставрация года»


  1. Дом Наркомфина (Москва). Работы выполнили: «Лига прав». Авторский надзор: архитектурная мастерская «Гинзбург Архитекс»;
  2. Полотна Федора Рокотова из собрания Исторического музея (Москва). Работы выполнили: Государственный исторический музей (директор Алексей Левыкин), Государственный научно-исследовательский институт реставрации (директор Дмитрий Антонов);
  3. Северный речной вокзал (Москва). Работы выполнили: ООО «Артстройтехнология». Генеральный проектировщик: ИГИТ. Главный архитектор проекта: Константин Беляев. Реконструкция набережной и парка: Департамент транспорта города Москвы.

«Личный вклад»


  1. Максим Боксер, галерист, основатель сообщества «Шар и крест»;
  2. Марат Гельман, куратор, коллекционер;
  3. Маргарита Пушкина, основатель ярмарки современного искусства Cosmoscow;
  4. Марианна Сардарова, основатель Фонда содействия развитию современного искусства Ruarts;
  5. Анатолий и Ирина Седых, основатели Фестиваля современной городской культуры «Арт-овраг» в городе Выкса Нижегородской области.

При отборе номинантов эксперты руководствовались следующими критериями — публичный резонанс, высокий профессиональный уровень и степень того, насколько проект или человек способствует международному культурному обмену.

«2020 год был сложным для всех нас годом, большую часть которого мы провели в карантине. Но, несмотря ни на что, в искусстве он дал такое многообразие выставок и событий, что выбор сделать было непросто. Восхищаюсь российским арт-сообществом», — отметила издатель международной сети The Art Newspaper Инна Баженова.

Ежегодная премия The Art Newspaper Russia была учреждена в 2013 году. Ее победителям вручают статуэтку с Биг-Беном и Спасской башней, которые перекрещиваются, как стрелки часов. Это символизирует синхронизацию России с мировым художественным процессом. Победителей IX Премии объявят весной 2021 года в московском Гостином дворе.

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