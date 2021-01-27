Ядерная сделка с Ираном и суверенитет Украины: о чем был первый телефонный разговор Путина и Байдена

Новый президент США Джозеф Байден и глава России Владимир Путин впервые поговорили по телефону. В сообщении пресс-службы Кремля отмечается, что беседа носила деловой и откровенный характер.

Владимир Путин поздравил собеседника со вступлением на должность президента и отметил, что нормализация отношений США и России отвечает интересам не только обеих стран, но всего международного сообщества.

По информации пресс-службы Белого дома, Джо Байден дал понять, что Штаты будут защищать свои национальные интересы в ответ на действия России, которые могут нанести вред США или ее союзникам.

Какие темы поднимались по время переговоров:

Продление Договора о стратегических наступательных вооружениях;

Односторонний выход США из Договора по открытому небу;

Проблема сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной сделке с Ираном;

Поддержка суверенитета Украины со стороны США;

Проведение в России саммита постоянных членов Совета безопасности ООН;

Сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19.

В Кремле подчеркнули, что «в ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов».

Как сообщили в Белом доме, политики также обсудили вмешательство России в выборы президента США и отправление Навального. Оба президента договорились поддерживать прозрачную и последовательную связь в дальнейшем.