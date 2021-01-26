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В сети появилась радиостанция, транслирующая только песню Виктора Цоя «Перемен»

Юлия Онодэра
Вчера в 23:36

Продакт-менеджер Александр Черкашин запустил радиостанцию Peremen.fm, музыкальный плейлист которой состоит только из одной песни — трека Виктора Цоя «Перемен». Об этом Черкашин рассказал в фейсбуке.

Новая станция транслирует популярную композицию, записанную рок-группой «Кино» еще в 1989 году, круглосуточно. По мнению создателя проекта, эта песня и посвященное ей радио могут сблизить и сплотить людей.

«Я подумал, как было бы классно, если бы какая‑нибудь смелая радиостанция весь день крутила только „Перемен“. Какое сплочающее чувство! Люди во всех смыслах на одной волне синхронно слушают одну и ту же песню — из каждой квартиры, каждой машины, каждого телефона — и синхронно верят, что у них все получится», — сказал Черкашин.

С помощью своего проекта молодой человек хочет присоединиться к протестному движению. Черкашин на протяжении многих лет живет в Сингапуре и не смог присоединиться несанкционированным акциям, которые прошли в городах России в минувшие выходные.

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