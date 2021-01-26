В Британии очередь пенсионеров за прививкой от COVID-19 приняли за нелегальный рейв

Полицейские в английском городе Саутенд-он-Си, графство Эссекс, прибыли на сообщение о нелегальном рейве к зданию местной масонской ложи и обнаружили очередь пенсионеров за вакциной от коронавируса. Об этом сообщает издание The Echo.

О собрании полиции доложил один из местных жителей. Он увидел толпу возле конференц-центра и решил, что там в нарушение действующих коронавирусных ограничений проходит вечеринка.

Однако, когда полицейские приехали на место, то вместо рейверов обнаружили десятки людей в возрасте 80 лет, ожидающих вакцинацию.

Председатель ложи Деннис Баум пояснил, что сотрудники пункта вакцинации ожидали поставки вакцины от COVID-19 производства компании Astra-Zeneca, но им с запозданием привезли только вакцину Pfizer.

В ожидании прививки пенсионеры толпились возле здания. После того, как у медиков закончилась вакцина, очередь стала еще больше. Кроме того, на парковке у центра вакцинации образовался затор из автомобилей.

Представитель полиции Эссекса отметил, что они реагируют на все сообщения о людях, которые нарушают установленные запреты. «Получив сообщения о скоплении людей в центре вакцинации, мы предложили помощь в организации дорожного движения и вернулись позже в тот же день, чтобы проверить, все ли в порядке», — отметили там.