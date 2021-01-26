В Петербурге задержали руководителей поликлиники МВД по делу о торговле справками об инвалидности

В Петербурге задержали руководство ведомственной поликлиники МВД по подозрению в продаже около ста справок об инвалидности здоровым силовикам. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МВД.

По данным следствия, в течение нескольких лет руководитель поликлиники и двое его заместителей за вознаграждение выдавали уходящим на пенсию сотрудникам МВД, МЧС и Росгвардии справки о том, что у них якобы есть инвалидность. Заключение давало пенсионерам право получать льготы и страховые выплаты. Одна такая справка стоила 200 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки (часть 5 статьи 290 УК). Всего в нем фигурирует около ста эпизодов.

В СК сообщают, что к преступлениям причастны также трое вышедших на пенсию силовиков. Они занимались поиском желающих получить справки.