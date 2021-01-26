Умер бывший вице-премьер России Сергей Приходько

В возрасте 64 лет умер бывший вице-премьер России, экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на два источника, близких к семье чиновника.

Приходько умер после продолжительной болезни — у него был боковой амиотрофический склероз, известный как болезнь Лу Герига. Стал ли он причиной смерти, не уточняется.

В 1980–1997 годах Сергей Приходько работал в МИДе, а затем более 20 лет в администрации президента и правительстве страны. В 1998-2004 он годах занимал должность замглавы администрации президента, в 1997–1998 годах и в 2004–2012 годах был помощником главы государства. После этого занимал посты первого заместителя председателя и руководителя аппарата правительства.

В 2018 году Алексей Навальный опубликовал расследование о неформальной связи предпринимателя Олега Дерипаски с Приходько. По словам Навального, они отдыхали на яхте миллиардера в Норвегии вместе с сотрудницей «индустрии эскортных услуг» под псевдонимом Настя Рыбка. Информацию для своего расследования Навальный нашел в инстаграме и книге девушки. Оппозиционер обвинил чиновника в коррупции. Приходько тогда назвал обвинения провокацией, а Дерипаска подал иск о разглашении частной информации.