В Нидерландах арестовали наркобарона Це Чи Лопа. Его называют «азиатским Эль Чапо»

В Нидерландах арестовали наркобарона Це Чи Лопа, которого называют «азиатским Эль Чапо». Об этом сообщило информагентство Reuters.
Предполагаемого главу синдиката Сэм Гор задержали 24 января в аэропорту Амстердама. Интерпол разыскивал Це Чи Лопа по всему миру с 2019 года. Теперь арестованного экстрадируют в Австралию, где его подозревают как минимум в 13 крупных поставках наркотиков.
Официальные объявления Це Чи Лопу пока не были предъявлены. Однако, по сведениям Управления ООН по наркотикам и преступности, его картель зарабатывает на торговле запрещенными веществами ежегодно от 8 до 17 млрд долларов.
Сэм Гор — крупнейший синдикат в Азии, считают в правоохранительных органах, а сам Це Чи Лоп, вероятно, фигура уровня Хоакина Гусмана (Эль Чапо) и Пабло Эскобара. Правда, в отличие от латиноамериканских преступников, китайский наркобарон избегал публичности.
Тем не менее, в 2019 году журналистам Reuters удалось составить примерную биографию Це Чи Лопа. По их информации, он родился в южном Китае в 1953 году и занялся преступностью, ее будучи подростком — сначала в провинции Гуандун, а затем в Гонконге.
В 1988 году Це Чи Лоп эмигрировал в Канаду и получил гражданство этой страны. Там он занялся контрабандой героина из Тайланда, Мьянмы и Лаоса в Северную Америку. Десять лет спустя он впервые предстал перед судом Нью-Йорка из‑за торговли наркотиками.
Преступника осудили на девять лет и освободили досрочно в 2006 году. После этого Це Чи Лоп вернулся в Азию и построил свой наркобизнес, наладив поставки метамфетамина, экстази и героина в Австралию, Японию и страны Юго-Восточной Азии.
Це Чи Лоп внедрил новаторскую практику гарантированных поставок: если партию наркотиков изымала полиция, картель бесплатно высылала клиенту новую или возвращала деньги. Схема принесла синдикату успех среди покупателей, однако привела к тому, что полиции удалось выследить его главу.
В 2016 году правоохранители обнаружили, что Це Чи Лоп ответственен почти за всю наркоторговлю в Австралии. Он объединил конкурирующие преступные группировки по всей Азии и взял под контроль едва ли не весь бизнес в Азиатско-Тихоокеанском регионе.