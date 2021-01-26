В Нидерландах арестовали наркобарона Це Чи Лопа. Его называют «азиатским Эль Чапо»

Предполагаемого главу синдиката Сэм Гор задержали 24 января в аэропорту Амстердама. Интерпол разыскивал Це Чи Лопа по всему миру с 2019 года. Теперь арестованного экстрадируют в Австралию, где его подозревают как минимум в 13 крупных поставках наркотиков.

В Нидерландах арестовали наркобарона Це Чи Лопа, которого называют «азиатским Эль Чапо». Об этом сообщило информагентство Reuters.

Официальные объявления Це Чи Лопу пока не были предъявлены. Однако, по сведениям Управления ООН по наркотикам и преступности, его картель зарабатывает на торговле запрещенными веществами ежегодно от 8 до 17 млрд долларов.

Сэм Гор — крупнейший синдикат в Азии, считают в правоохранительных органах, а сам Це Чи Лоп, вероятно, фигура уровня Хоакина Гусмана (Эль Чапо) и Пабло Эскобара. Правда, в отличие от латиноамериканских преступников, китайский наркобарон избегал публичности.

Тем не менее, в 2019 году журналистам Reuters удалось составить примерную биографию Це Чи Лопа. По их информации, он родился в южном Китае в 1953 году и занялся преступностью, ее будучи подростком — сначала в провинции Гуандун, а затем в Гонконге.

В 1988 году Це Чи Лоп эмигрировал в Канаду и получил гражданство этой страны. Там он занялся контрабандой героина из Тайланда, Мьянмы и Лаоса в Северную Америку. Десять лет спустя он впервые предстал перед судом Нью-Йорка из‑за торговли наркотиками.

Преступника осудили на девять лет и освободили досрочно в 2006 году. После этого Це Чи Лоп вернулся в Азию и построил свой наркобизнес, наладив поставки метамфетамина, экстази и героина в Австралию, Японию и страны Юго-Восточной Азии.

Це Чи Лоп внедрил новаторскую практику гарантированных поставок: если партию наркотиков изымала полиция, картель бесплатно высылала клиенту новую или возвращала деньги. Схема принесла синдикату успех среди покупателей, однако привела к тому, что полиции удалось выследить его главу.

В 2016 году правоохранители обнаружили, что Це Чи Лоп ответственен почти за всю наркоторговлю в Австралии. Он объединил конкурирующие преступные группировки по всей Азии и взял под контроль едва ли не весь бизнес в Азиатско-Тихоокеанском регионе.