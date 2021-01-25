В России впервые прошли соревнования по мужской художественной гимнастике

Во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в «Лужниках» завершились соревнования по мужской художественной гимнастике. Турнир стал первым в России, на котором в этом виде спорта состязались юноши. Об этом сообщила Всероссийская федерация художественной гимнастики (ВФХГ). В первенстве России приняли участие юниоры в возрасте от 13 до 15 лет. Молодые спортсмены представили упражнения с традиционными для художественной гимнастики скакалками и булавами, а также с гимнастическими палками и кольцами.

В двух дисциплинах (палке и кольцах) победил Савелий Артеменко. Золотые медали за упражнения со скакалкой и булавами получили Нияз Назмутдинов и Карим Багабиев соответственно. Багабиев также завоевал серебро в кольцах и бронзу в палке. Остальные награды достались Данияру Гильметдинову, Артему Близнюку, Тимуру Сасину, Никите Горбунову и Тимуру Гизатулину.

«Мы уже давно занимаемся развитием в России мужской художественной гимнастики и с самого начала придерживаемся японского направления. Еще десять лет назад я приглашала в Россию японских тренеров мужской художественной гимнастики, которые должны были поделиться с нашими специалистами своей методикой подготовки», — отметила президент ВФХГ Ирина Винер-Усманова. Выдающийся тренер отметила, что Россия еще в 2005 году добилась серьезного успеха в мужской художественной гимнастике — тогда на чемпионате мира золотые награды выиграл Александр Буклов. Он же, как рассказали в ВФХГ, накануне провел мастер-класс для участников сегодняшнего турнира.

Мужская художественная гимнастика появилась в Японии в 1980-х годах и была основана на национальных боевых искусствах и элементах из спортивной и художественной гимнастики, а также акробатики. В отличие от испанского направления в этом виде спорта, в японской традиции спортсмены используют не все предметы, которые существуют у женщин, и не выступают в расшитых стразами комбинезонах.