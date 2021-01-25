перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Disney+ запретил детям до 7 лет смотреть «Дамбо» и «Питера Пэна» из‑за расовых стереотипов 17:32
Путин заявил о желании работать в «Абрау-Дюрсо». После его слов акции компании подскочили на 10% 17:09
Charlestrotter/Twitter Ушел из жизни Альберто Гримальди — продюсер фильмов «Последнее танго в Париже» и «Банды Нью-Йорка»
Ушел из жизни Альберто Гримальди — продюсер фильмов «Последнее танго в Париже» и «Банды Нью-Йорка» 16:55
Минобрнауки: студенты смогут скоро вернуться к очному обучению 16:55
Популярность мессенджера ICQ в Гонконге выросла в 35 раз 16:44
Видовое разнообразие пчел и шмелей в мире с 1990-х сократилось на 25% 16:10
Геолог нашел кусок редкой вулканической породы, похожий на Коржика из «Улицы Сезам» 16:05
Учителей Новокузнецка вакцинируют в обязательном порядке. Отказ грозит увольнением 16:00
«Россия 24»/YouTube «Решили промыть мозги наших граждан»: Путин прокомментировал расследование о дворце под Геленджиком
«Решили промыть мозги наших граждан»: Путин прокомментировал расследование о дворце под Геленджиком 15:34
Билли Номейтс анонсировала EP «Emergency Telephone» и представила новый клип «Heels» 15:04
Умер стилист Александр Шевчук. Он создавал образы для Пугачевой, Киркова и Земфиры 15:00
«Из Москвы в Петербург за 860 тыс. рублей»: S7 разрешила бронировать целый самолет 14:59
Конфликты между подростками в трейлере российского триллера «Выйти из группы» 14:28
В Москве после акции в поддержку Навального завели уголовное дело из‑за нарушения карантина 13:58
Samfi17/Pexels Британка пожаловалась в полицию на очередь в «Макдоналдс». Из‑за нее она не успела купить завтрак
Британка пожаловалась в полицию на очередь в «Макдоналдс». Из‑за нее она не успела купить завтрак 13:27
Роспотребнадзор показал первый в мире снимок британского штамма коронавируса 13:23
Мошенники пытаются взломать популярные телеграм-каналы с помощью рекламы от GeekBrains 12:48
Издательство «Шум» выпустит книгу о постпанке «Все порви, начни сначала» Саймона Рейнолдса 12:05
Азия Ардженто обвинила режиссера «Форсажа» Роба Коэна в сексуальном насилии 11:48
Glen Carrie/Unsplash В России за сутки выявили 19 290 случаев коронавируса
В России за сутки выявили 19 290 случаев коронавируса 11:13
Отключить рекламу

Видовое разнообразие пчел и шмелей в мире с 1990-х сократилось на 25%

Константин Зорниченко
Сегодня в 16:10

Видовое разнообразие диких пчел и шмелей сократилось в мире по сравнению с 1990-ми годами. Об этом говорится в результатах исследования аргентинских ученых, опубликованном в журнале One Earth.

Численность диких пчел в Северной Америке уменьшилась примерно на треть, а их домашних сородичей и шмелей стало еще меньше. Точные причины вымирания пока не выявлены. По предположениям специалистов, это связано как с глобальным потеплением, так и с новыми болезнями и паразитами, например, клещами из рода Varroa. Среди возможных факторов также выделяют вирус деформации крыла и загадочный «синдром разрушения колоний», из‑за которого рабочие особи бросают маток и массово покидают улья.

«С пчелами происходит что‑то непонятное. С ними нужно что‑то делать прямо сейчас. Мы не можем ждать момента, когда будем абсолютно уверены в том, почему они вымирают. Убеждать политиков в необходимости защиты пчел от исчезновения нужно убеждать уже сегодня», — заявил один из авторов исследования, биолог из Национального университета Комауэ Эдуардо Саттара.

Экологи изучили данные, собранные участниками проекта Global Biodiversity Information Facility (GBIF) и проследили, как менялось видовое разнообразие пчел и шмелей с 1950-х по 2020 год. Выяснилось, что, к примеру, численность пчел из семейства галиктид снизилось на 17%, а редких насекомых из семейства мелиттид, которые обитают на севере и востоке Африки, стало меньше на 40%.

Кроме того, специалисты проанализировали, как часто различные виды пчел и шмелей упоминались в записях натуралистов за каждый год. Оказалось, что за последние три десятилетия информации стало меньше, несмотря на то что в исследованиях принимает участие все больше добровольцев, а доступ к системам хранения данных увеличивается.

В прошлом году ученые из Великобритании и Канады сообщили, что к массовому вымиранию шмелей сразу на нескольких континентах приводит «климатический хаос», вызванный глобальным потеплением. По их словам, шанс, что насекомые обживутся на новом месте, упал на 30% по сравнению с 1970-ми годами.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мультфильм
Душа
Новый мультфильм студии Pixar, рассуждающий о смерти и скоротечности жизни, которую не стоит растрачивать впустую
рок
«Сплин»
Одни из главных отечественных рок-героев 90-х
боевик
Чудо-женщина: 1984
Галь Гадот борется с дикой кошкой и бизнесменом в 80-х
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
приключение
Последний богатырь: Корень зла
Продолжение успешного отечественного блокбастера про легендарных сказочных героев и злодеев
инсталляция
Арт-группа AES+F. Психоз
Индивидуальный психоз по рецепту AES+F
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить