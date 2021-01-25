Видовое разнообразие пчел и шмелей в мире с 1990-х сократилось на 25%

Видовое разнообразие диких пчел и шмелей сократилось в мире по сравнению с 1990-ми годами. Об этом говорится в результатах исследования аргентинских ученых, опубликованном в журнале One Earth.

Численность диких пчел в Северной Америке уменьшилась примерно на треть, а их домашних сородичей и шмелей стало еще меньше. Точные причины вымирания пока не выявлены. По предположениям специалистов, это связано как с глобальным потеплением, так и с новыми болезнями и паразитами, например, клещами из рода Varroa. Среди возможных факторов также выделяют вирус деформации крыла и загадочный «синдром разрушения колоний», из‑за которого рабочие особи бросают маток и массово покидают улья.

«С пчелами происходит что‑то непонятное. С ними нужно что‑то делать прямо сейчас. Мы не можем ждать момента, когда будем абсолютно уверены в том, почему они вымирают. Убеждать политиков в необходимости защиты пчел от исчезновения нужно убеждать уже сегодня», — заявил один из авторов исследования, биолог из Национального университета Комауэ Эдуардо Саттара.

Экологи изучили данные, собранные участниками проекта Global Biodiversity Information Facility (GBIF) и проследили, как менялось видовое разнообразие пчел и шмелей с 1950-х по 2020 год. Выяснилось, что, к примеру, численность пчел из семейства галиктид снизилось на 17%, а редких насекомых из семейства мелиттид, которые обитают на севере и востоке Африки, стало меньше на 40%.

Кроме того, специалисты проанализировали, как часто различные виды пчел и шмелей упоминались в записях натуралистов за каждый год. Оказалось, что за последние три десятилетия информации стало меньше, несмотря на то что в исследованиях принимает участие все больше добровольцев, а доступ к системам хранения данных увеличивается.

В прошлом году ученые из Великобритании и Канады сообщили, что к массовому вымиранию шмелей сразу на нескольких континентах приводит «климатический хаос», вызванный глобальным потеплением. По их словам, шанс, что насекомые обживутся на новом месте, упал на 30% по сравнению с 1970-ми годами.