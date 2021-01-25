«Из Москвы в Петербург за 860 тыс. рублей»: S7 разрешила бронировать целый самолет

Авиакомпания S7 первой в России запустила онлайн-сервис бронирования пассажирских самолетов для частных перелетов. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Пока в S7 Select доступны рейсы по России в одну сторону или туда-обратно с вылетом из Москвы или в столицу. Позже обещают расширить географию полетов.

Забронировать можно только среднемагистральный Airbus A319 Extra Edition: в его бизнес-классе размещаются 24 человека, в экономе — еще 72. Обслуживать пассажиров обещают так же, как и на регулярных рейсах S7, но можно внести и «персональные пожелания».

Стоимость полета рассчитывается с помощью онлайн-калькулятора. К примеру, персональный лайнер на 96 пассажиров в Сочи будет стоить 1,36 млн рублей или 14 220 рублей с человека. Аренда самолета с вылетом из Москвы в Петербург при полной загрузке обойдется в 864,7 тыс. рублей.

S7 с апреля по октябрь 2020 года лидировала по числу перевезенных пассажиров. Авиакомпания обходила даже «Аэрофлот», хотя он был единственным, выполнявшим рейсы в страны СНГ.