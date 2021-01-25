Азия Ардженто обвинила режиссера «Форсажа» Роба Коэна в сексуальном насилии

Итальянская актриса Азия Ардженто обвинила американского режиссера Роба Коэна в сексуальном насилии. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

По словам артистки, инцидент произошел в 2002 году на съемках фильма «Три икса» с Вином Дизелем. Ардженто заявила, что Коэн заставил ее выпить гамма-оксимасляную кислоту, седативное средство, часто используемое насильниками.

«У него была целая бутылка. Я тогда не понимала, что это за вещество. Проснулась утром голой в его постели», — заявила она.

Артистка заявила, что раскрыла подробности изнасилования в автобиографии «Anatomy of a Wild Heart» («Анатомия дикого сердца»), выход которой в Италии состоится 26 января.

Представители Коэна, который также известен как постановщик фильма «Форсаж», сообщили, что режиссер отрицает обвинения. Артист отметил, что у них сложились прекрасные рабочие отношения, и он считал ее другом. Заявления Ардженто вызвали у Коэна недоумение, особенно на фоне того, что о ней писали последнее время.

Режиссера уже обвиняли в сексуальном преступлении в 2019 году. Женщина, пожелавшая не раскрывать свое имя, заявила, что он напал на нее в 2015 году, пока она была без сознания. По ее словам, Коэн изнасиловал ее, когда они встретились, чтобы обсудить съемки пилотного выпуска телешоу. Кинематографист назвал заявления женщины «возмутительной клеветой».

Азия Ардженто была одной из первых актрис, обвинивших продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах. В октябре 2017 года Ардженто рассказала, что в 1997 году, когда ей был 21 год, Вайнштейн принуждал ее к сексу в отеле во Франции. Ее рассказ вошел в статью The New York Times, с которой начался скандал.

В 2018 году актер Джимми Беннетт заявил, что Ардженто домогалась его в 2013 году в Калифорнии, когла ему было 17 лет, а ей — 37. Беннетт потребовал компенсацию от Ардженто через месяц после публикации материала о Вайнштейне. Его адвокаты сообщили, что он был настолько психологически травмирован, что это помешало ему работать и сказалось на душевном здоровье. По итогам переговоров она заплатила актеру 380 тыс. долларов и заключила сделку о молчании.

Позже Ардженто призналась в том, что занималась сексом с Беннеттом. Она рассказала, что она встретилась с ним в отеле и пообещала снять его в своем фильме. По ее словам, после этого он «буквально запрыгнул на нее» и начал целовать.