перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Азия Ардженто обвинила режиссера «Форсажа» Роба Коэна в сексуальном насилии 11:48
Glen Carrie/Unsplash В России за сутки выявили 19 290 случаев коронавируса
В России за сутки выявили 19 290 случаев коронавируса 11:13
«Браслеты»: посмотрите новое лирик-видео ATL 10:57
25 января в Москве стало самым теплым за всю историю метеонаблюдений 10:49
В Китае спасли 11 горняков, которые провели под землей две недели после аварии на шахте 9:57
Комик Александр Шаляпин покончил с собой 9:56
Barry.Myrick/Instagram Американец отказался возвращать собаку своему работодателю и попал в тюрьму
Американец отказался возвращать собаку своему работодателю и попал в тюрьму 9:34
King Krule записал кавер на «Imagine» Джона Леннона 8:51
Ящер в неоновых огнях и кровная вражда монстров в трейлере фильма «Годзилла против Конга» Вчера в 21:17
Boeing начнет выпускать самолеты на биотопливе к 2030 году Вчера в 20:45
Рогозин без Facebook, новый клип Эминема и другие новости дня Вчера в 20:40 Дайджест
Умер американский сценарист Уолтер Бернстайн. Его преследовали в США за симпатии к коммунизму Вчера в 18:57
Американские ученые: изучение второго языка в раннем детстве повышает когнитивные способности Вчера в 17:50
Thomas Hawk/Flickr СМИ: Asos планирует купить британский модный бренд Topshop
СМИ: Asos планирует купить британский модный бренд Topshop Вчера в 16:37
Bild: в Германии уволили семь человек из‑за отказа вакцинироваться от COVID-19 Вчера в 16:35
Кира Найтли откажется участвовать в сексуальных сценах, снимаемых мужчинами Вчера в 15:26
Facebook на сутки заблокировал аккаунт Рогозина Вчера в 15:24
Netflix перечислил самые страшные моменты из детских фильмов Вчера в 14:28
Петербурженка попала в реанимацию после попытки остановить полицейских на митинге Вчера в 14:18
Stefano Petroni/Flickr Кеннет Брана сыграет Бориса Джонсона в сериале о пандемии
Кеннет Брана сыграет Бориса Джонсона в сериале о пандемии Вчера в 13:18
Отключить рекламу

Азия Ардженто обвинила режиссера «Форсажа» Роба Коэна в сексуальном насилии

Константин Зорниченко
Сегодня в 11:48

Итальянская актриса Азия Ардженто обвинила американского режиссера Роба Коэна в сексуальном насилии. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

По словам артистки, инцидент произошел в 2002 году на съемках фильма «Три икса» с Вином Дизелем. Ардженто заявила, что Коэн заставил ее выпить гамма-оксимасляную кислоту, седативное средство, часто используемое насильниками.

«У него была целая бутылка. Я тогда не понимала, что это за вещество. Проснулась утром голой в его постели», — заявила она.

Артистка заявила, что раскрыла подробности изнасилования в автобиографии «Anatomy of a Wild Heart» («Анатомия дикого сердца»), выход которой в Италии состоится 26 января.

Представители Коэна, который также известен как постановщик фильма «Форсаж», сообщили, что режиссер отрицает обвинения. Артист отметил, что у них сложились прекрасные рабочие отношения, и он считал ее другом. Заявления Ардженто вызвали у Коэна недоумение, особенно на фоне того, что о ней писали последнее время.

Режиссера уже обвиняли в сексуальном преступлении в 2019 году. Женщина, пожелавшая не раскрывать свое имя, заявила, что он напал на нее в 2015 году, пока она была без сознания. По ее словам, Коэн изнасиловал ее, когда они встретились, чтобы обсудить съемки пилотного выпуска телешоу. Кинематографист назвал заявления женщины «возмутительной клеветой».

Азия Ардженто была одной из первых актрис, обвинивших продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах. В октябре 2017 года Ардженто рассказала, что в 1997 году, когда ей был 21 год, Вайнштейн принуждал ее к сексу в отеле во Франции. Ее рассказ вошел в статью The New York Times, с которой начался скандал.

В 2018 году актер Джимми Беннетт заявил, что Ардженто домогалась его в 2013 году в Калифорнии, когла ему было 17 лет, а ей — 37. Беннетт потребовал компенсацию от Ардженто через месяц после публикации материала о Вайнштейне. Его адвокаты сообщили, что он был настолько психологически травмирован, что это помешало ему работать и сказалось на душевном здоровье. По итогам переговоров она заплатила актеру 380 тыс. долларов и заключила сделку о молчании.

Позже Ардженто призналась в том, что занималась сексом с Беннеттом. Она рассказала, что она встретилась с ним в отеле и пообещала снять его в своем фильме. По ее словам, после этого он «буквально запрыгнул на нее» и начал целовать.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мультфильм
Душа
Новый мультфильм студии Pixar, рассуждающий о смерти и скоротечности жизни, которую не стоит растрачивать впустую
рок
«Сплин»
Одни из главных отечественных рок-героев 90-х
приключение
Последний богатырь: Корень зла
Продолжение успешного отечественного блокбастера про легендарных сказочных героев и злодеев
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
боевик
Чудо-женщина: 1984
Галь Гадот борется с дикой кошкой и бизнесменом в 80-х
инсталляция
Арт-группа AES+F. Психоз
Индивидуальный психоз по рецепту AES+F
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить