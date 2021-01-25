Издательство «Шум» выпустит книгу о постпанке «Все порви, начни сначала» Саймона Рейнолдса

Издательство «Шум» выпустит на русском языке книгу «Все порви, начни сначала. Постпанк 1978–1984» музыкального журналиста и публициста Саймона Рейнолдса. Издание появится в продаже уже в феврале.

«Все порви, начни сначала» — один из первых и самых известных трудов, посвященных такому музыкальному жанру, как постпанк. Среди представителей этого направления — Public Image Ltd., Gang of Four, Talking Heads, The Fall.

«Музыканты постпанка были неутомимыми новаторами: экспериментировали с электроникой и машинными ритмами, адаптировали идеи и находки из современной им популярной музыки и из искусства начала XX века. Они были всецело уверены в том, что смогут изобрести совершенно новое будущее, — для музыки и вообще для всех вокруг», — говорится в пресс-релизе издательства.

В своей работе Рейнолдс точно воссоздает идеализм, остроту и эмоциональность одного из самых важных и непростых периодов в истории популярной музыки. «Все порви, начни сначала» входит в списки лучших книг о музыке по версии Pitchfork, NME, The Quietus, Rolling Stone, Goodreads и «Афиши».

Книга на русском языке включает в себя все главы из английского и американского изданий, а также два раздела с дискографией и музыкальным путеводителем по звуковой эзотерике, которых нет в оригинальных версиях. А еще к каждой главе редактор Артем Абрамов подобрал специальный плейлист, «который позволит точнее и глубже понять предмет, о котором пишет автор».