Издательство «Шум» выпустит книгу о постпанке «Все порви, начни сначала» Саймона Рейнолдса

«Все порви, начни сначала» — один из первых и самых известных трудов, посвященных такому музыкальному жанру, как постпанк. Среди представителей этого направления — Public Image Ltd., Gang of Four, Talking Heads, The Fall.

Саймон Рейнолдс в начале нулевых смог систематизировать и легитимизировать постпанк и новую волну для поколения, которому требовалась новая ностальгия. И это у него получилось великолепно. «Все порви, начни сначала» — это книга, в которой, с одной стороны, очень подробно описывается, как после панка рождался новый звук, на чем он был основан, с другой стороны, рассказываются человеческие истории, которые за этим звуком стояли: от Джона Лайдона до Иэна Кертиса, от Марка Смита до Малкольма МакЛарена. Заодно Рейнолдс переписывает историю постпанка, помещая в саморучно созданный пантеон тех, кого другие бы позабыли. Если бы не эта книга, кажется, интереса к Associates, Orange Juice, Gang of Four было бы меньше, а ABC и Human League так и остались просто хорошими поп-группами. «Все порви, начни сначала» — это учебник по тому, как надо писать историю популярной музыки, чтобы ее заново полюбили. Нулевой километр музыкального нон-фикшена, не иначе.

Саймон Рейнолдс — британский музыкальный журналист и публицист. Его первые публикации появились в музыкальном еженедельнике Melody Maker в середине 1980-х. За время своей карьеры он публиковался в таких изданиях, как The Wire, Pitchfork, Rolling Stone, The New York Times, The Village Voice и The Guardian.